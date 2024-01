+ Órale, Esteban anunciará otra “mega factory”

Este viernes el gobernador Esteban Villegas dará a conocer la llegada de otra mega factory, de otra gran inversión, y por consecuencia de más fuentes de trabajo especializado, y por lo mismo, mejores sueldos…..ALTO.- Tenemos el detalle de la inversión, pero también tenemos prohibido adelantarlo, por lo que nos abstenemos y la dejamos precisamente en manos del mandatario estatal, por lo que pedimos a ustedes estar pendientes del nuevo anuncio…..ORÍGENES.- Es, eso sí podemos decir, resultado de las gestiones que hizo el año pasado el mandatario y un grupo de asesores en una visita a China, de modo que…aunque nos haya ido mal en cosas de nearshoring, la cosa se está componiendo y, qué más se le puede pedir a la administración estatal…..ESPERA.- Mientras no se resuelva el problema de los depósitos desaparecidos en Yox Holding, los Generales de Durango se mantendrán en lista de espera, o quizá ya no volverán a menos en el corto plazo bajo la tutela de Carlos Lazo…..ORDEN.- Es que Lazo tiene ingerencia también en los Mariachis y algún otro equipo de futbol nacional, y por mera casualidad, aquellas empresas deportivas están colgadas de alfileres por la misma razón el súper fraude en que ha derivado lo que fuera una gran holding de inversiones…..EXTRAÑO.- No deja de sorprender que en el sonado caso, el señor Lazo ha dado la cara. Ha explicado un poco de lo que en el supuesto sucedió: Que empleados suyos de confianza le robaron dinero en efectivo y títulos de propiedad por lo que la empresa ha sido intervenida, primero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y después por las autoridades penales, dado que en la mayoria de los casos se trata de fraude. Pide la comprensión de sus clientes y asegura que está viendo la posibilidad de que pronto les regrese su dinero, no obstante que se dijo que por ahí en letra chiquita los contratos incluyen un texto que antepone la admisión del cliente a la posibilidad de que los dineros desaparezcan ante una eventual equivocación en las apuestas deportivas, en las que aparentemente se regenteaba el dinero. Por tanto, en cuestiones jurídicas, de ser así el supuesto, la extinción de los muchos millones de pesos está considerado en el manejo, y de ser así, no hay fraude. Total, la cuestión es que Generales de Durango no tienen futuro. Lo que resta de posibilidades está en manos del gobernador Esteban Villegas, quien ya dijo un día que sí habrá beisbol de la Liga Mexicana, aunque no dijo bajo qué argumento se rearmará el equipo, puesto que no hay ningún soporte económico…..PATADAS.- Cuán fregados no andaremos en materia futbolera que nos llegan dos viejitos, casi ancianos, y las autoridades lo anuncian como lo nunca visto en el país y hasta creen que serán la salvación del futbol mexicano…..REALIDAD.- No por menospreciar a Javier “Chicharito” Hernández ni a Andrés Guardado. Sin duda, referentes del futbol europeo de los últimos 15 años, pero…ya nos mandan lo que queda de ellos. Javier hasta lesionado nos lo soltó el Galaxy de Los Ángeles. Andrés está en condiciones de jugar de inmediato, pero también ya va de salida. Vienen prácticamente a despedirse, y no está mal, pero…que no nos quieran ver la cara de endejos, porque no la tenemos, o quizá sí, pero de ahí a que vengan a levantar el espectáculo tan cuestionado dista como la distancia de la Tierra a la Luna, así es…..TRANSAS.- Lo cierto es que el balompié nacional atraviesa por una crisis seria en cuanto a la credibilidad y a la limpieza del futbol, para lo que han ideado la explicación del árbitro en vivo y a todo color, luego de revisar el VAR por qué razón marcan lo que están marcando. Las trácalas son un cáncer mundial que no será facil desterrar, pero eso de los partidos arreglados ha sido cosa de todos los días en todas partes, aunque en la mayoría de los casos se sabe hasta tiempo después, cuando ya no se puede hacer nada, pero lo más fresquecito es el “triunfo” de Real Madrid- Almería, donde el árbitro Alejandro Hernández Hernández parece que se excedió en visitas al VAR y sus fallos terminaron dando el triunfo al equipo madrileño…..APROBADO.- Francisco Salazar Mendía es el nuevo presidente de la CMIC en Durango. Triunfó ayer, como lo habíamos anticipado frente a Óscar Orozco, y pronto asumirá la nueva directiva la conducción del gremio de la construcción local, que está obligado a trabajar a destajo para devolverle la energía y la movilidad que tanto requieren los constructores, además de la urgente necesidad de ir por aquellos que fueron más golpeados durante los últimos años por la pandemia y sus consecuencias. Muchos quebraron, se deshicieron de lo que tenían para seguir trabajando y quedaron prácticamente en el desamparo. Nos vemos mañana si Dios no dice otra cosa, y les adelantamos que, pronto entraremos al quirófano esperando sus buenas vibras para salir con bien, y especialmente que nuestro Padre guíe al cirujano a un buen procedimiento y poder saludarlos pronto, ya sea desde el hospital o desde donde sea, pero que Dios nos ayude a salir de ese “bachecito”.

