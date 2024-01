Aumento salarial no representa beneficio real a trabajadores

El incremento al salario mínimo no representa un beneficio real a los trabajadores, como ellos lo esperan, porque ingresarán a otra tabla para el pago de impuestos y solamente ganarán, en términos reales, como 50 pesos más al mes, señaló la diputada Patricia Jiménez.

Explicó la legisladora que con el incremento del 20 por ciento que se autorizó al salario mínimo para este año, “entra ya en otra tabla de retención de impuestos, que antes en el salario mínimo no lo retenían y ahora, al entrar en otra tabla se les quitará más y lo que realmente ganarán más al mes van a ser como 50 pesos, no el porcentaje que dice el Gobierno Federal”.

Ante esta situación, Paty Jiménez advirtió que es necesario tener cuidado con esto, “que no nos sigan mintiendo, que no nos sigan viendo la cara, porque no van a obtener un 20 por ciento más en sus bolsillos, entran a la tabla siguiente de retención de impuestos y lo único que van a ganar al mes serán 50 pesos”.

Además de esta situación, en la cual el incremento al salario mínimo no será lo que se esperaba, también hay que considerar la inflación, “saben que ha venido siendo muy alta, ahorita lo que son los productos de agroindustria, como fruta, verdura, huevo, frijol, han aumentado, entonces con ese incremento, nada más con 50 pesos no alcanzan para pagar lo que es lo mínimo, la canasta básica por un lado, aparte del tema de salud”.

Sobre esto último, la diputada recordó que con la temporada invernal han aumentado las enfermedades de las vías respiratorias y la gente gasta más en lo que es medicamento, porque lo que son el ISSSTE, el IMSS, no entregan las medicinas y tampoco lo que era el Seguro Popular, situación que ha llevado a las personas a tener un gasto más alto para mantener a la familia en una situación de salud lo mejor posible, con una alimentación lo mínimo posible.

