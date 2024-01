Cómo liberar memoria RAM en Windows 10 y mejorar el rendimiento del equipo

Windows 10 es un sistema operativo que ha demostrado ser eficiente y versátil, pero aún así, con el uso continuo y la acumulación de aplicaciones, puede experimentar lentitud debido a la falta de memoria RAM disponible. La memoria RAM es crucial para el funcionamiento de nuestro ordenador, ya que es utilizada por el sistema y las aplicaciones para realizar tareas de manera rápida y eficiente. En este artículo, aprenderás cómo liberar memoria RAM en tu ordenador con Windows 10 para mejorar el rendimiento general de tu equipo.

Cierra las aplicaciones que más RAM consumen

El primer paso para liberar memoria RAM es identificar y cerrar las aplicaciones que más recursos están consumiendo. Puedes hacer esto a través del Administrador de Tareas de Windows (Ctrl + Shift + Esc), donde se muestra una lista de todas las aplicaciones y procesos en ejecución junto con la cantidad de memoria que cada uno está utilizando. Cierra aquellas aplicaciones que no sean esenciales en ese momento.

Deshabilita aplicaciones que se inician con el PC

Muchas aplicaciones están configuradas para iniciarse automáticamente cuando enciendes tu ordenador, consumiendo memoria RAM de forma innecesaria. Para deshabilitar estos programas, utiliza la pestaña “”Inicio”” en el Administrador de Tareas y desactiva aquellos que no necesitas que se inicien automáticamente.

Limpia tu navegador

Los navegadores pueden acumular una cantidad significativa de datos temporales y extensiones que consumen memoria RAM. Limpia el caché y el historial de navegación regularmente y considera deshabilitar o eliminar extensiones que no uses con frecuencia.

Cierra las webs que más están consumiendo

Al igual que con las aplicaciones, algunas páginas web pueden consumir más RAM de lo normal, especialmente aquellas con contenido multimedia o interactivo. Si notas que tu navegador está utilizando demasiada memoria, intenta cerrar las pestañas que más consuman.

Considera cambiar de navegador

Si después de limpiar tu navegador actual sigues experimentando problemas de rendimiento, podría ser útil probar con otro navegador que sea más ligero y consume menos recursos.

Elimina las aplicaciones que no utilices

Revisa la lista de programas instalados en tu ordenador y desinstala aquellos que no uses. Esto no solo liberará espacio en el disco duro sino que también puede ayudar a liberar memoria RAM si alguno de estos programas se ejecuta en segundo plano.

Reinicia el ordenador

Reiniciar tu PC puede ser una forma rápida y efectiva de liberar memoria RAM que ha quedado enredada en procesos que ya no están activos. Aunque este es un enfoque temporal, puede ayudarte a mejorar el rendimiento de inmediato.

Optimiza el rendimiento de tu RAM

Además de los pasos mencionados, también puedes optimizar el rendimiento de tu memoria RAM ajustando la configuración del sistema y realizando mantenimientos regulares:

Actualizar Windows : Asegúrate de tener la última versión del sistema operativo, ya que cada actualización puede incluir mejoras de rendimiento.

: Asegúrate de tener la última versión del sistema operativo, ya que cada actualización puede incluir mejoras de rendimiento. Revisar la configuración del sistema : Ajusta la configuración de Windows para un mejor rendimiento, como reducir los efectos visuales.

: Ajusta la configuración de para un mejor rendimiento, como reducir los efectos visuales. Ampliar la memoria física: Si después de seguir estos consejos tu ordenador sigue lento, considera la posibilidad de añadir más memoria RAM.

Herramientas y software de terceros

Existen herramientas y programas diseñados para ayudarte a liberar y optimizar la memoria RAM de tu ordenador. Algunos de estos programas pueden gestionar la memoria de manera más eficiente y ofrecerte información detallada sobre el uso de la RAM.

Consejos adicionales

Mantén tu ordenador libre de malware: El software malicioso puede consumir recursos del sistema, incluyendo la memoria RAM. Usa un antivirus confiable y realiza escaneos regulares.

Evita los fondos de pantalla animados y los salvapantallas: Estos pueden parecer inofensivos, pero también consumen memoria.

