Difícil tener cambios en tema de seguridad: RLP

A pesar de la situación que se vive actualmente en el país en el tema de seguridad, es difícil que se den cambios debido a que el Presidente de la República no ve la situación que se presenta y asegura que México es pacífico, no escucha ni las cifras de su propio gobierno, señaló el diputado Ricardo López Pescador, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado.

Al referirse al tema de seguridad en el país, recordó que durante este gobierno federal es donde se han registrado más homicidios, “nadie celebra eso, pero ha sido el más golpeado por los homicidios dolosos, más que el gobierno de Peña Nieto, el de Calderón o el de Fox; el tema es que el presidente no lo ve, dice que no, que México es un país pacífico”.

El tema está, añadió en que la realidad no coincide con el discurso del Presidente de la República, “esperemos que se detenga y cambie la política de seguridad, pero es muy difícil que eso suceda, porque se trata de un personaje que no escucha a los opositores y tampoco la voz de la sociedad”, agregó, al confiar en que el próximo gobierno cambie esta política, para darle seguridad y tranquilidad a los mexicanos.

Insistió en que el Presidente de la República, “desdeña las cifras oficiales, que el propio gobierno capta de la realidad, más las de las organizaciones civiles, no las toma en cuenta el presidente y solo dice que tiene otros datos, sólo para justificar y no admitir esas cifras, creo que esto es ceguera política y en este país debe terminarse”.

Puntualizó que un estado que no ve, no escucha ni observa, es un estado que no resuelve, “queremos un gobierno que sí resuelva, escuche y vea por los mexicanos”.

También se refirió a la mega farmacia, al señalar que “fue una falacia desde un principio, una ocurrencia, dijo que se le ocurría que hubiera una megafarmacia y de ahí se surtieran todos los medicamentos a todo el país; es un error, lo que se necesita es una red de farmacias, en las comunidades rurales, en las ciudades y las regiones, es la única forma de que haya una buena distribución de medicamentos”, finalizó.

