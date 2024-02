Nueva generación de políticos, paridad de género y acciones afirmativas… enemigos de los viejos políticos.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Luego de las múltiples reformas legales que en materia electoral se han hecho en el país, es de llamar la atención, la nueva camada de políticos que se avecinan, a partir de que poco a poco, políticos de siempre, empiezan a ver menguados sus intereses, pues ahora los partidos están obligados a postular jóvenes, respetar la equidad de género y otorgarles posiciones a quienes integran las acciones afirmativas, sin obviar que ahora con la reforma que se hizo a la Ley Electoral local para el reparto de plurinominales, al menos algunos de ellos serán quienes terminen entre los mejores segundos lugares de la votación inmediata anterior, lo que dejará en la banca a quienes llevan toda su vida haciendo política y que quizá, no encuentren cabida en este proceso electoral, al menos no como candidatos.

Lo anterior, se desprende a partir de las declaraciones que hiciera Luis Enrique Benítez Ojeda en el sentido de que por ser hombre, seguramente no tendrá la posibilidad de ser candidato en las elecciones de este año por el PRI, mismo que va coaligado con Acción Nacional y el PRD, lo que reduce significativamente el número de espacios a los que podían aspirar aquellos y aquellas, con toda su vida en el Revolucionario Institucional, que quizá ya deberían ir pensando en otras alternativas laborales, pues la ley es muy clara sobre la manera en que los partidos políticos deben repartir hoy en día sus candidaturas, tanto locales como federales, algo que no fue del agrado de muchos y muchas, pero la ley es la ley y de eso no hay vuelta atrás, lo que permitirá que un alto porcentaje de aspirantes sean mujeres.

Benítez Ojeda fue enfático al asegurar que hoy en día, es más fácil aspirar a una candidatura a quien forme parte de las acciones afirmativas, llámese jovenes, indígenas, representantes de la comunidad LGBTTQ+ y personas con algún tipo de discapacidad, lo que inevitablemente marcó agenda y de paso, generó gran controversia, pues a final de cuentas, fueron luchas que los partidos políticos encabezaron y aprobaron en las correspondientes legislaturas, sin pensar quizá que más adelante, varios de sus cuadros más experimentados terminarían siendo afectados y que abarca a todos los institutos políticos existentes, sin hacer ningún tipo de excepciones.

Quienes no formen parte de algún sector importante del tricolor o que no sean del grupo del jefe político en turno, seguramente que correrán la suerte de aquellos políticos de experiencia que por lo antes expuesto, no tendrán la oportunidad de ser abanderados de su partido, quedándoles quizá la alternativa de entrar a la función pública y desde ahí, seguir vigentes en Durango, caso contrario serán años muy largos de espera, antes de que de que las condiciones para ellos y ellas sean mejores, por qué ya quedó claro que la política nacional y estatal, será para los jóvenes y no en el largo plazo como se podría pensar, sino que esa realidad, ya está a la vuelta de la esquina.

Al tiempo…

