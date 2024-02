Descartan a Salum como prospecto de Morena

Descarta el regidor Jorge Silverio Álvarez que se pueda considerar a Jorge Salum como un prospecto de Morena para este proceso electoral, por tratarse de una persona que representa intereses contrarios a los que caracterizan a este partido.

El regidor por Morena agregó que no considera que se trate de un buen perfil, “representa todos los intereses contrarios al partido de Regeneración Nacional, es un neoliberal, fue un presidente municipal que no dejó muy buenos resultados, Jorge Salum es igual a hablar del PAN, o sea, no tiene cabida en la cuarta transformación”, dijo al referirse a comentarios sobre una reunión del exalcalde con dirigentes de este partido político y la posibilidad de que fuera considerado para una candidatura.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...