Paty Flores tendría casi amarrada con Dante Delgado… una pluri federal por MC.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

La ex panista Patricia Flores Elizondo, es casi un hecho que aparecerá en una muy buena posición dentro de la lista de plurinominales por la primera circunscripción y por el partido Movimiento Ciudadano, lo cual de llegar a ocurrir, sería un premio a la paciencia y la lealtad de la ex candidata a la gubernatura del estado en el 2022, lo que habla de los acuerdos que tiene con Dante Delgado, pues sería la única duranguense en esa posición de privilegio, siempre y cuando, los números le den, para lo cual, el voto naranja en las entidades que conforman esa circunscripción deberá estar a la altura de las circunstancias lo que no será un cheque en blanco.

Lo anterior trascendió luego de que se filtrara una supuesta lista de notables personajes emecistas que al parecer, ya tendrían amarrada una posición dentro de esas listas en cada una de las cinco circunscripciones que conforman el país, quienes de oficializarse el rumor, llegarán por la vía de la representación proporcional a la cámara de diputados, tales como Patricia Mercado, Ivonne Ortega, la ex priista Claudia Ruiz Massiu mismas que junto a Flores Elizondo pudieran aparecer como pluris, sin que en automático eso les garantice una curul en San Lázaro, ya que necesitarán que le vaya bien a Jorge Álvarez Maynez, del cual las encuestas, lo proyectan apenas con un 7 por ciento de la intención del voto.

Se debe recordar que la primera circunscripción federal está conformada además de Durango, por entidades como Jalisco, las dos Bajas, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa, por lo que de las fortalezas de Movimiento Ciudadano, sin duda que es el estado jalisciense que aún gobierna junto con varias alcaldías, lo que le podría dar a esa marca un buen número de votos, lo que de llegar a ocurrir, le permitiría a Patricia Flores Elizondo entrar caminando a la próxima legislatura federal, pues por esa circunscripción en este momento, hay cuatro legisladores federales por MC, sin que en el 2021 hubiera una candidatura presidencial de por medio, por lo que es lógico pensar que dicha votación aumentará de manera natural, por todo lo que hay en juego.

Ya se verá si lo anterior pasa de ser un rumor a una realidad, pues se sabe de antemano que si Paty Flores va en la quinta posición de esa lista de pluris para las diputaciones federales, despertará muchas envidias en Movimiento Ciudadano, lo cual no sería nuevo, tomando en cuenta el ADN de ese instituto político en estas tierras y que ya en el pasado, ha “raspado” a varios candidato(a)s que han sufrido del voto “cruzado”, lo que quedaría blindado al ser candidata por la vía de la representación proporcional, quizá sea por ello que Dante Delgado la está cobijando para evitar sorpresas, pues ni duda cabe que sería una de sus principales aliadas en San Lázaro y quizá sea por ello que le otorgaría esa candidatura.

