Pide diputada atender denuncias por violencia

No es posible que se quiera tapar el pozo después de ahogado el niño, en el tema de violencia contra las mujeres las autoridades no pueden esperarse a que los casos de agresiones puedan llegar hasta el feminicidio, que actúen cuando las víctimas presentan denuncias, señaló la diputada Marisol Carrillo.

La legisladora señaló que desde el violentómetro se indica que desde palabras groseras son violencia, “por eso las instituciones tienen que tener perspectiva de género, no revictimizar, no es cómo andabas vestida, bueno, hasta que estés medio muerta te atiendo y veo que sí es un caso de violencia de género”, para pedir que se llame a las autoridades ante estas situaciones.

Recordó que en todo momento ha pedido a la Fiscalía que se dé pronta respuesta, que no se espere “a una agresión que lleve a un feminicidio, que haya un asesinato, mucho se ha dicho que ahora resaltamos los feminicidios, también se dan sí por el hecho de ser mujer, no sólo el odio hacia ellas, es porque esos hombres saben que no tienen la fuerza para defenderse”.

También se refirió a los señalamientos acerca de filtraciones de información por parte de personal de la Fiscalía hacia los agresores, pues reconoció que se trata de un tema que se ve de manera muy cotidiana, lo que consideró preocupante “porque he visto casos donde extrañamente el Ministerio Público le avisa al agresor de una denuncia y no solamente se manifiestan conductas, sino que tienen tiempo de desarrollar una denuncia contra la agredida”, dijo, al indicar que esta situación refleja la falta de perspectiva de género, también de preparación de los agentes e incluso corrupción.

Ante esta circunstancia consideró que es necesario que la Fiscal del Estado analice estos señalamientos y haga una investigación, una limpia entre el personal que comete esta irregularidad.

