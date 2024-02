Ex trabajadores de El Sol de Durango… siguen en pie de lucha.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

La semana pasada ex trabajadores de El Sol de Durango, tomaron la decisión de llevar su demanda laboral a la siguiente instancia, ante la falta de disposición de esa empresa periodística perteneciente a Organización Editorial Mexicana, la cual, contrario a lo que se hubiera pensado, en la segunda oportunidad de hacer un ofrecimiento económico para llegar a un acuerdo con ex reporteros de ese rotativo, su equipo legal decidió incluso bajar dicha propuesta, lo que los directamente afectados, consideraron una ofensa, por lo que sin más, interpusieron la demanda legal ante un tribunal laboral, buscando que se les pague lo justo por los años prestados de servicio a esa empresa que un día, decidió despedirlos sin previo aviso ante el asombro de propios y extraños, pues en su momento, fue una de las empresas más sólidas de ese ramo en la entidad.

Fueron justamente ex trabajadores de El Sol de Durango quienes decidieron la semana anterior, llevar su caso hasta las últimas instancias, asesorados jurídicamente por la Confederación de Trabajadores de México, la cual a pesar de que ya no forman parte de esa central obrera, no han dejado de apoyarlos y según lo dicho por Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, lo que se buscará, es que la empresa les pague lo justo, pues hasta donde ha trascendido, la representación legal de OEM, lo que quiere es pagar lo correspondiente al sueldo mínimo profesional y no el salario diario integrado, lo que representa una diferencia sustancial en lo que pudieran recibir de liquidación estos nueve ex empleados, de ahí que se entienda que se lucha es justa y que vale la pena seguir al pie del cañón.

Incluso se sabe que la empresa pudiera terminar pagando mucho más de lo que están demandando los ex trabajadores, si la autoridad considera que de igual manera, se les deben pagar los salarios caídos, pues al no haber firmado ellos y ellas que aceptaban el despido de dicha casa editorial, se sobreentiende que siguen con sus derechos a salvo, de ahí que se piense que en un lapso no mayor a un año o quizá en unos meses más, este asunto tenga un final justo para quienes demandan lo que les corresponde, ni más ni menos, y que seguramente, marcará un precedente en la historia de Durango para aquellas empresas de comunicación que pretendan hacer lo mismo con quienes les han sido leales durante tantos años.

De llamar la atención, la poca solidaridad que estos reporteros han tenido de las distintas asociaciones de periodistas en Durango, las cuales, parece que solo están hechas para subir felicitaciones por cumpleaños o condolencias cuando pierden a un ser querido compañeros del gremio, es decir, cuando es necesario y nada más, pues con esta causa en particular, no se ha visto a ninguna muestra de apoyo, incluso el morbo invade a algunos que hasta gusto les da que esa empresa haya tocado fondo, cuando en su momento, fue considerada el decano de los medios en Durango, hoy se ha convertido en un medio sin fuerza, sin línea editorial y con un mensaje claro y contundente de que no le importa lo que pase con sus empleados el día de mañana y para muestra… Un botón.

