Avala diputada prohibición de matrimonio infantil

Deben desaparecer, no se pueden mantener costumbres tan arraigadas, terribles y machistas en comunidades indígenas donde las niñas son obligadas a casarse, señaló la diputada Marisol Carrillo, al referirse a esta prohibición entre las distintas etnias que fue aprobada en el Senado.

Al referirse a la iniciativa de prohibición de este matrimonio en las comunidades indígenas, la legisladora recalcó que se trata de una práctica que no puede permitirse “hay niñas de 11 años que son obligadas, puestas a casarse con un tipo, porque no hay un sostén económico, porque hay treguas, porque hay alianzas, cambios, porque hay un derecho de pernada que debería de quitarse, que no podemos seguir en lo medieval”.

Recordó Marisol Carrillo que “el derecho de pernada, donde solamente los feudos podían tener el derecho ahora sí que a las niñas, no podemos seguir con una costumbre arraigada terrible, machista y sobre todo violenta”.

Con frecuencia, añadió, “los padres de las menores no tienen una buena situación económica y no tienen cómo mantener a sus hijos, optan por entregarles a los pequeños con el trato de que se les dará una vida mejor, y con esto los mismos padres obtienen su propio sustento”.

Al mismo tiempo, con respecto a la decisión del Senado, expresó su reconocimiento por la prohibición de esta práctica que se consideraba como parte de los usos y costumbres de los pueblos originarios, pues aunque se trata de algo que estaba muy arraigado en distintas comunidades, consideró que se tiene que generar una campaña para desaparecer esta costumbre, pues se atenta totalmente contra los derechos de los niños y las niñas.

