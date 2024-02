Metamorfosis en candidaturas de la coalición “fuerza y corazón por Durango”…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Finalmente el líder nacional del PAN, Marko Cortés, se salió con la suya y a partir del berrinche que hizo por los cambios en las siglaturas de los distritos federales en Durango, a la coalición que ese partido tiene con el PRI y el PRD, parece que no le quedará de otra, más que regresar al convenio original, por lo que el 01 volverá a ser para Acción Nacional y el 02 para el PRI, lo que implicará cambios en sus candidaturas tanto a las diputaciones federales como al Senado, las que por cierto, serán ya al 100 por ciento solo para mujeres, dejando a los hombres para una mejor ocasión, al menos en esos puestos de elección popular, sin embargo, dichas modificaciones irremediablemente le restarán competitividad a algunas de esas aspiraciones.

Por principio de cuentas, ha trascendido que el PAN, registrará como su candidata por el 01 federal a Alejandra Terrones, la cual si bien es cierto, tiene un gran trabajo territorial por ese partido, también es cierto que no tiene el nivel de conocimiento que tenía por ejemplo Gabriela Hernández López, lo que le podría restar competitividad, de ahí que tenga que ser arropada por candidaturas muy competitivas en los distintos distritos locales que abarca esa zona limítrofe, por lo que esa empresa no será nada sencilla de librar y seguramente ella misma lo sabe, de ahí que tenga que trabajar mucho para sacar esa elección, en donde deberá enfrentar a la morenista Martha Olivia García que por el contrario, tiene un gran conocimiento de ese distrito, lo que quizá le otorgue alguna ventaja.

Otro cambio será el que Gabriela Hernández López se vaya a complementar la fórmula al Senado en lugar de Rocío Rebollo Mendoza, la cual buscaría a su vez, ganar el distrito 02 federal que originalmente estaba siglado para el PRI en la Comarca Lagunera, por lo que el sacrificado sería irremediablemente Cristhian Mijares, mismo que si los rumores se confirman, se quedará con las ganas de abanderar esa causa, aunque podría encontrar cabida en alguna candidatura local, misma que se estaría oficializando en marzo que en definitiva, no es lo que el ex campeón del mundo buscaba y será su decisión aceptar o no dicha aspiración, la que sobra decir, no será sencilla de librar.

Dicen que en política todo cambio conlleva sus riesgos y eso lo saben los distintos liderazgos que conforman esa triada partidista, sin embargo, en este caso, ante la posibilidad de que dicha coalición corriera la misma suerte que la que se pretendía gestar en Coahuila, no les quedó de otra más que acceder a los caprichos del líder nacional,l blanquiazul, el cual no aceptó los acuerdos locales que hacían mucho más competitivas esas candidaturas y que ahora, esperarán que las “emergentes” hagan el trabajo y repliquen lo ocurrido en el 2022, lo que será muy difícil de que se vuelva a dar, pues no hay que olvidar que hay una elección presidencial de por medio, un detalle que de ninguna manera se puede pasar por alto.

Habrá que ver si estos escenarios se confirman esta misma semana…

