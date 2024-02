Los y las pluris por Durango que podrían ocupar una curul en la cámara de diputados…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Durango podría tener hasta 10 legisladores federales a partir de septiembre de este año en la Cámara de Diputados, tras el reparto de las plurinominales para cada coalición y partidos políticos, en donde hubo desde resultados esperados y hasta quienes van en sitios de consolación solo para cumplir con el trámite, por lo que bien vale la pena analizar cada una de esas posiciones que ubicaron en su justa dimensión a cada uno de los personajes que esperaban mejores posiciones dentro de esas listas y que al final, fueron ubicados y ubicadas en la posición que les corresponde.

Sin duda el mejor posicionado de todos es Arturo Yáñez Cuéllar quien va en la primera posición de la primera circunscripción federal, lo que le dará en automático una curul en la próxima legislatura federal en donde incluso, bien pudiera jugar un papel protagónico encabezando alguna comisión importante, en donde seguramente estará acompañado dentro de ese mismo partido por Yolanda de la Torre y por Acción Nacional, Verónica Pérez, ambas en buenas posiciones por parte de cada uno de sus partidos y que tendrán la nada menuda responsabilidad de luchar por los intereses de Durango, los tres desde una posición de representación proporcional, lo que en definitiva no es un tema menor, por todo lo que estará en juego en el PEF-2025.

Quien ya se sabía que aparecería en las listas de Morena, es la ex candidata a la gubernatura del estado, Marina Vitela, misma que una vez no obtenida ninguna posición plurinominal en el Senado, no le quedaba de otra más que esperar las posiciones a las diputaciones federales, en donde finalmente encontró cabida, pues fue ubicada en la tercera posición de la primera circunscripción, lo que le garantiza de igual manera, una curul en la cámara baja y como suplente, lleva ni más ni menos que a Lulú García Garay; Manuel Espino Barrientos también apareció en las listas, pero por la quinta circunscripción y en la posición No 8, mientras que Nacho Aguado será el suplente de Carlos Palacios Ventura en la posición No 12, esperando entrar.

No se debe soslayar el hecho de que de igual manera pudiera aparecer también enfundada en una curul en la cámara de diputados, la ex candidata a la gubernatura, Patricia Flores Elizondo, misma que aparece ubicada en la posición No 5 de la primera circunscripción por parte de Movimiento Ciudadano, tanto ella como todos los antes mencionados, tendrán la responsabilidad junto con quienes salgan triunfadoras por mayoría relativa, de representar de la mejor manera posible los intereses de los duranguenses en la próxima legislatura federal, pues contando tanto a pluris como de mayoría, Durango podría tener hasta 10 diputados federales, un número para nada menor, máxime si unen fuerzas en favor de nuestra entidad, algo que a la fecha no ha ocurrido o al menos no se ha logrado palpar.

