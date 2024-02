Llama IMSS Durango a madres, padres de familia o tutores, a vacuna contra Virus del Papiloma Humano a menores

Hasta la fecha se han aplicado 9 mil 705 dosis, la meta por alcanzar es de 20 mil 430 dosis

El Virus del Papiloma Humano es considerado la infección de transmisión sexual (ITS) más frecuente

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango recomienda a la población, principalmente a las madres, padres o tutores que acudan a su unidad de adscripción para aplicar la vacuna del VPH a las menores.

Esta vacuna se aplica a niñas de quinto y sexto año, así como adolescentes de 11 a 15 años y en adolescentes no escolarizadas, a mujeres y niñas cisgénero y transgénero que viven con VIH.

Hasta la fecha se han aplicado 9 mil 705 dosis, la meta por alcanzar es de 20 mil 430 dosis. Por lo tanto, la vacunación se debe asegurar en esta población para proteger a las menores.

El doctor Saúl Nevárez Jiménez, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, mencionó que el Virus del Papiloma Humano es considerado la infección de transmisión sexual (ITS) más frecuente, y afecta a más de la mitad de las mujeres y hombres sexualmente activos. en algún momento de sus vidas.

Al momento de acudir a las unidades donde se están aplicando la vacuna, se solicita presentar el CURP como único requisito; las unidades donde se lleva a cabo la aplicación de la vacuna, los lugares en Durango, son: la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 44, No. 49 y No. 50; en Gómez Palacio, en la UMF No. 10, No. 11 y No. 53.

El doctor Nevárez resaltó que el vacunarse tiene como beneficio reducir la incidencia de infección por el VPH en mujeres, ya que es la principal causa para desarrollar cáncer cervicouterino.

