Barra libre al Senado

Ambiente Político por Eduardo Serrano

Ya están listas las fórmulas para el Senado de la República. Las boletas podrán imprimirse en la barra del Ambiente Político, para que los duranguenses elijan la mejor, de las tres bebidas incluidas en el menú electoral. Habrá que esperar a que degustemos durante los tres meses de las campañas que están a punto de comenzar, pero ya de entrada, sabemos cómo van a ir preparadas cada una de estas fórmulas. Empecemos de acuerdo a como fueron servidas en sus respectivos procesos internos, al fin y al cabo, el orden de las bebidas, no embriagará a los votantes, aunque no falta el “borrachín” que al punto “cuete”, ande todo mareado de “poder”, haciendo “desfiguros” nomás para hacerse notar. En esos “catarrines”, no hay que detenerse, mejor, veamos solo la carta.

Con un “Brandy” en las rocas, la fórmula de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, la encabeza Gonzalo Yáñez. Añejado en las barricas del Partido del Trabajo, y con vasta experiencia en elecciones, el petista buscará repetir el resultado del 2018; sin embargo, sus propios compañeros, han cuestionado su desempeño legislativo, puesto que lo único que se recuerda, es aquella propuesta de acomodar el escudo en la Bandera Nacional para verla “derechita”. El Brandy de Yáñez viene acompañado de una “Margarita”…Valdez, igual que hace 6 años. A pesar de algunas de sus polémicas declaraciones, la Senadora Margarita Valdez ha escarchado bien su desempeño en la Cámara Alta, principalmente, desde su responsabilidad al frente de la Comisión de Salud, donde colaboró en la creación de la Ley General de Salud, la Ley de Cáncer Mx y la lucha contra los “vapeadores”. Aquí lo importante será determinar, ¿qué tanto le agradará al electorado esa fórmula, que ya probaron?

Interesante coctel sirve la coalición Fuerza y Corazón por México. Después de tanta especulación, decidieron mezclar la experiencia del Vino Tinto “Cabernet Sauvignon” de Gina Campuzano, con el Mezcal joven de Gaby Hernández “la China”, una fórmula bastante competitiva, que garantiza el apoyo de los viñedos y campos de agave de Durango, la Laguna y el resto de los municipios de mayor representatividad. El brindis de Gina en la tribuna del Congreso Federal, ha dejado un buen buqué en el panismo y en la oposición en general; mientras que el mezcal de la China, le da un toque fresco a la apuesta aliancista, tal y como lo ha demostrado en su paso por el Poder Legislativo Local, con lo que buscarán arrebatar el gusto de los votantes en las urnas. Aquí la duda es, ¿podrán sobreponerse al efecto embriagador de la 4T en la contienda presidencial?

Movimiento Ciudadano hizo una buena mezcla en las rocas blanquiazules, con un “Licor del 43”, y una medida de café expreso, es decir, con la adquisición del ahora expanista, Jorge Salum, se vieron muy “carajillos”, pues evidentemente, buscan atraer votos, mermando la fuerza blanquiazul. Esta fórmula la han servido con Karla Beatriz Tello Arellano, un “Daiquirí” lagunero, de hecho, en honor a la verdad, es la única representante de aquella región, lo cual puede ser aprovechado por el Coctel Naranja, aunque eso no quiere decir que la tengan fácil, dado que el menú está escrito en dos hojas polarizadas, que obligan a los emecistas, a ser más creativos, de manera que sean tan competitivos como el Brandy Añejo de Gonzalo con la Margarita…Valdez de la 4T; y el Vino Tinto de Gina, con Mezcal de la China, en esta Barra Libre…rumbo al Senado.

