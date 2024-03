Los hombres y mujeres de “Fuerza y Corazón por México” que buscarán “carro completo” en la capital…

Columna sena de negros por: Dionel Sena

Por los registros de aspirantes que ha presentado hasta ahora Acción Nacional y la información revelada a ese respecto este miércoles por parte de Mario Salazar Madera y los rumores que se escuchan en el Revolucionario Institucional, ya se puede inferir como quedará conformado el Dream Team de “Fuerza y Corazón por Durango” para los primeros seis distritos electorales locales, buscando con ello, repetir la dosis electoral del 2022, cuando ganaron la alcaldía de la capital y la mayoría de las regidurías que estuvieron en juego, aunque ahora, al haber una elección presidencial de por medio, el escenario podría ser distinto , de ahí que requieran de las mejores mujeres y hombres disponibles para semejante empresa.

Ha trascendido que Alejandro Mojica Narváez estaría buscando en un proceso de reelección, repetir por el primer distrito local, lo que haría de esa candidatura, una de las más competitivas de esa coalición, pues además de que es un personaje ya muy conocido, su paso por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado le entregó buenos dividendos por los resultados que arrojó al frente de esa responsabilidad; Por el segundo distrito local, se habla de Daniela Soto, ex secretaria general del PRI, una mujer que ha picado mucha piedra y que quiere medir su capital político en una elección así, la que sobra decir que no será nada fácil y en donde deberá medirse a otros activos quizá con mayor experiencia, aunque no con el arraigo que ella tiene en esa zona limítrofe, lo que le daría una gran ventaja a la ex regidora.

Por el tercer distrito Sughey Torres sería una de las cartas fuertes de esa coalición, pues pudiendo levantar la mano para reelegirse como plurinominal, ha decidido pedir esa oportunidad, una mujer que durante años dirigió al OMNPRI y entregando muy buenos resultados y ni que decir de su labor como legisladora, además de que es una de las mujeres más cercanas al jefe político estatal y se sobre entiende que contará con todo su apoyo; Por el cuarto distrito electoral todo apunta a que Noel Fernández Maturino podría llenar ese espacio, apostando todo lo que logró acuñar como dirigente municipal del PRI, también un hombre con mucho trabajo en el tricolor y sumamente institucional, por lo que ya merece una oportunidad, en la que definitivamente medirá sus alcances de aquí al futuro, el cual pudiera resultar muy promisorio.

Uno de los cuadros panistas que más trabajo tiene en territorio, es sin duda Fernando Rocha Amaro, hoy como diputado local por la vía plurinominal y que ahora busca ganarse ese lugar pero por mayoría, por lo que lo más seguro, es que sea el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por Durango” por el quinto distrito local, terrenos que ya conoce y que seguramente buscará sacarle todo el jugo posible con una victoria importante; Finalmente está el sexto distrito en donde la actual regidora Gabriela Vázquez Chacón, podría hacerse de esa candidatura, sin embargo, a pesar de ser un territorio en donde al PAN casi siempre le va bien, no se puede confiar y deberá buscar el apoyo tanto de la militancia priista como la perredista, ante quienes deberán convencer de que será una candidata de todos ellos y no solo de una marca.

