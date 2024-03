Sin regularizar unas 60 colonias en la ciudad

Falta de servicios o desinterés de habitantes, los motivos

Por: Martha Medina

Actualmente hay más de 60 colonias irregulares en la ciudad, que no se han podido regularizar porque hay un tema de falta de servicios, o bien porque no hay interés de sus habitantes para iniciar este proceso, señaló el director del Instituto Municipal de la Vivienda, Jesús González Smith.

Agregó que la regularización de viviendas es un trabajo que se realiza de manera permanente en el Instituto, tanto en colonias como fraccionamientos que se encuentran regularizados y cuyos habitantes realizan los trámites correspondientes, como es el caso de tres colonias en las que ya se realizó este proceso, lo que les permitirá a los beneficiarios tener acceso a programas de mejoramiento de vivienda.

Al mismo tiempo, en el caso de los asentamientos en los que no están regularizados, explicó que en algunas zonas de la ciudad no es posible iniciar este proceso, debido a que no hay factibilidad para el servicio de agua, o bien de otro servicio, “tratamos de cumplir con la reglamentación, con lo que marca el Municipio sobre este tema, pues pasa por la Comisión de Desarrollo Urbano, que es donde se nos permite designar qué colonias se pueden regularizar”.

Reconoció el funcionario que hay colonias que tienen hasta 30 ó 40 años y todavía no están regularizadas, “en algunos casos, más que el tema de servicios, es la falta de atención de las familias o dueños de la propiedad para llevar a cabo la tramitología”.

Agregó que actualmente se tiene la posibilidad de regularizar 800 viviendas en tres colonias, además de que existe un 30 por ciento de 1,800 familias de lotes que se han regularizado pero las familias no han acudido a realizar los trámites, “los invitamos porque de esta forma pueden acceder a una mejora de vivienda, la finalidad, pues es que los programas de vivienda se encuentran ahí, pero la gente más vulnerable no puede acceder porque no tiene títulos de propiedad”, explicó.

Finalmente, el funcionario puntualizó que con la regularización de los asentamientos que hay en esta ciudad, los habitantes de las viviendas podrán tener la posibilidad de realizar mejoras a través de distintos programas y de esta forma se podrá reducir el hacinamiento en el que aún viven muchas familias.

