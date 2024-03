Hará cambios la coalicion PRI-PAN-PRD en algunos distritos locales… para ser más competitiva.

La coalición Fuerza y Corazón por Durango, ya proyecta realizar algunos ajustes para las candidaturas a los diferentes distritos locales, entre las que destacan, los cambios que pretendería hacer el Partido Revolucionario Institucional y que incluiría registrar a Sughey Torres por el segundo distrito local y a Daniela Soto por el tercero, buscando con ello, hacer mucho más competitivas dichas aspiraciones a sabiendas quizá lo que pretende registrar la coalición de enfrente, complementando la lista de los seis primeros distritos dentro de esa triada partidista: Alejandro Mojica (1o local); Noel Fernández Maturino (3o local); Fernando Rocha Amaro (5o local) y Gaby Vázquez Chacón (6o local).

De igual manera se valora la posibilidad de registrar al ex alcalde Canatlán, Manolo Ávila al 09 y a Susy Torrecillas por el 13 local, que es la zona que domina y en donde buscarán una victoria casi casi en automático, garantizando una curul por aquella región del estado en la próxima legislatura local, lo mismo tratará de amarrar dicha coalición con César Rivas (PAN) por 7o local y con David Ramos (PRD) por el distrito 14, se dice que serían estas últimas tres, candidaturas altamente competitivas y eso lo saben principalmente en la oposición, en donde no se descarta pongan a hombres y mujeres “sacrificables” aunque en una elección nada se puede dar por sentado y menos en un estado como Durango.

Trascendió que en Acción Nacional aún pudieran darse algunos ajustes debido a que deberán ponderar la paridad de género y ello conllevaría obligarlos a hacer cambios en algunos distritos locales, lo cual se conocerá en los próximos días, tomando en cuenta que para finales de mes, dichas listas ya deberán estar palomeadas y a prueba de cualquier impugnación, algo que deberán revisar con lupa tanto Mario Salazar Madera como el resto de quienes integran el comité ejecutivo estatal del PAN, por lo que no se descartan cambios aún, aunque los nombres antes expuestos, son los más seguros según nos dicen… Veremos.

Aún faltan de proyectar dentro de la coalición “Fuerza y Corazón por Durango” a los hombres y mujeres que abanderarán esa causa en los distritos 8,9,10,11,12 y 15, mismos que de igual manera, serán definitorios en el resultado y que por ello, se están analizando a los mejores perfiles ya sean hombres o mujeres, pues se debe recordar que lo que está en juego no es menor y que el primer domingo de junio de este año, se sabrá que opción política tendrá mayoría en la próxima legislatura local y por consiguiente, cuántos años pudiera aspirar a presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y que sobra decir, no es un tema menor para las distintas fuerzas políticas representadas en Durango y que algunas de las cuales, se irán jugando su registro local en esa elección, lo cual no es ningún secreto.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...