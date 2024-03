Meño de la peña no será candidato por el PAN… y tampoco por MC.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Finalmente Manuel de la Peña le dijo sí al partido Movimiento Ciudadano y este martes, le dieron la bienvenida con bombo y platillo, incluso toda la plana mayor estuvo ahí para dicha recepción, entre ellos, su presidente Martín Vivanco Lira, el diputado federal Omar Castañeda y el regidor Eduardo Varela, entre varios más, ahí el ex panista no pudo ocultar su alegría de arribar a esa opción política, aún y cuando en días pasados, juraba que no había recibido invitación de ningún otro partido tras su renuncia a Acción Nacional, tal y como lo hizo su líder moral y político Jorge Salum del Palacio y quien hoy es candidato al Senado de la República, justamente por MC, por lo que la lógica indicaba que su pupilo seguiría sus pasos tarde o temprano y así ocurrió.

Justo en este mismo espacio editorial hace algunos días, adelantábamos este escenario y lo que en un momento dado podía ofrecer el joven regidor si optaba por irse a Movimiento Ciudadano, también establecimos el error de cálculo en el que incurrió, pues se fue del PAN por qué no le dieron una candidatura y llega a un partido en el que no puede ser candidato, primero, por que el tiempo de separarse del cargo ya se le pasó y segundo, por que en caso de haber pedido licencia a tiempo, su suplente hubiera tenido que asumir esa función y ella sí, aún simpatiza con el blanquiazul, por lo que ese partido no hubiera perdido esa regiduría, lo que hizo recular al Meño de seguir ese camino, claro que será difícil que reconozca ese error de cálculo, al menos no públicamente.

Contrario a quienes se han ido a Movimiento Ciudadano solo para hacerse de una candidatura, la coyuntura le permitirá a Manuel de la Peña llegar y ofrecer algo a cambio y que en este caso, está claro que será la regiduría que hoy ocupa y que pondrá a MC con el mismo número de regidurías que el PRI, lo que le permitirá a esa marca provocar -si así se lo propone- inclinar la balanza en el cabildo de acuerdo sus intereses, de ahí que se piense que el Meño tratará de capitalizar lo que está ofreciendo en el 2025, pues lo más seguro es que en ese año, pida ir en la primera o segunda posición de la lista de regidores, algo que aún está por verse si se lo cumplen.

Quizá en la euforia de su llegada a Movimiento Ciudadano, Manuel de la Peña no cuidó las formas y despotricó en contra del partido que lo puso en la escena política en Durango, asegurando que allá, ya no se representaban los intereses de los duranguenses y que por ello, había dado ese paso, incluso se refirió a un grupo que a decir de él, es el que manejaba los destinos de Acción Nacional a su antojo y conveniencia, grupo que de igual manera, respaldó que el Meño apareciera en la lista de regidores cuando José Antonio Ochoa ganó la alcaldía capitalina en el 2022, de ahí que hay quienes piensen que el multicitado debió ser más agradecido y quizá no recriminar lo que allá no le dieron y que en MC, tampoco le puede dar en este momento.

