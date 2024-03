Siembra de riego llegará a 6 mil hectáreas por sequía

Falta de agua afectará nuevo ciclo agrícola

Por: Martha Medina

La falta de agua que se presenta actualmente afectará la producción agrícola este año, tanto de temporal como de riego, pues en el caso de las cerca de 20 mil hectáreas de riego se estima que apenas habrá agua para unas 6 mil, señaló el diputado Joel Corral, presidente de la Comisión de Asuntos Agrícolas del Congreso del Estado.

Al referirse a la disponibilidad de agua para actividades productivas en el campo, el legislador puntualizó que aunque la Comisión Nacional del Agua asegura que las presas están a un 51 por ciento de su capacidad, “a mi criterio andan más abajo, considero que en un 40 por ciento, por eso este ciclo primavera-verano 2024 vamos a iniciar con presas con una captación muy baja”.

Agregó que en el tema de la agricultura, en el estado hay alrededor de 600 mil hectáreas de temporal, mientras que de riego se siembran prácticamente 20 mil hectáreas, de las cuales apenas se tendrá agua para unas 6 mil, porque se tendrá que dosificar el líquido elemento disponible en las presas y eso afectará directamente la producción de maíz.

“Esto se va a poner crítico porque no habrá productividad, no habrá producción normalmente en este ciclo que viene, el Valle del Guadiana es una región productora de maíz, pero en esta ocasión no habrá agua para sembrarlo, vamos a tener que esperar el ciclo biológico natural, hasta el mes de junio”, dijo.

Recordó que la superficie de riego en la entidad generalmente se destina para sembrar maíz, pero recalcó que para este ciclo no se tiene suficiente agua para la siembra, “la sequía se está acentuando más, venimos de un año muy malo, no solamente impactará el tema agrícola, sino también el ganadero, donde en estos momentos no hay agua en los abrevaderos, en los bordos, en las presas de mampostería, los productores ya tienen que llevar agua para el ganado, es una situación crítica que no hemos valorado, en realidad es un impacto catastrófico”.

Finalmente, dijo que en el tema forestal el panorama tampoco es alentador, debido a que también los bosques se verán impactados por la falta de agua, pues en la parte alta de la Sierra es donde la sequía aumenta la posibilidad de incendios en pastizales y en el bosque.

