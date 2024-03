Siete Días de Grilla

Mejor no pudo ser la noticia dada por el gobernador Esteban Villegas sobre nuestra participación en la Liga Mexicana de Beisbol. Están buscando un nuevo nombre y, para qué seguirle, Alacranes de Durango es el mejor.

Villegas Villarreal se llevó las palmas al anunciar que, sin Carlos Lazo y sin Yox, Durango tendrá equipo en la mejor organización beisbolera del país, qué más se le puede pedir?

Antier que anunció el gobernador el renacimiento del equipo, de los rescoldos de Generales, de inmediato se empezó a buscar nombre y…salvo su mejor opinión, uno de los mejores equipos de nuestro estado que dio la pelea a nivel nacional durante muchos años fue Alacranes de Durango.

No se opone al nombre que ya lleva el equipo de futbol, y por el contrario, habría hasta coincidencias en el cariño por las franelas. O sea, para que no me pregunten, yo propongo el nombre de Alacranes de Durango, ojalá que haya respaldo de la afición y que los jugadores se dediquen a lo suyo, a dar espectáculo que es lo que dominan.

Entonces, para resumir: Durango participará en el siguiente torneo de la Liga Mexicana de Beisbol. Vamos todos a respaldarlos y que pronto estén sorprendiendo a más de cuatro que en este momento no dan un cacahuate por ellos, a pesar de que sería el mismo róster que utilizó en su último torneo el malogrado Generales.

Y como de deportes se trata, de una vez soltemos la de la Fórmula Uno, aquella en la que el mexicano “Checo” Pérez saldrá a la caza de su coequipero Max Verstappen, de manera que si hay la posibilidad de superarlo, lo hará.

Ese es el plus del Gran Premio de Arabia Saudita que se corre este domingo como segunda carrera de la temporada.

“Checo” pues, tiene la mesa servida para despacharse. Cuestión de que no salga con el santo de espaldas y a las primeras de cambio salte como esquite.

Es que para alcanzar al holandés estará obligado a realizar una carrera perfecta o por lo menos con el mínimo de errores. El campeonato pasado, recordemos, a pesar del segundo lugar, “Checo” incurrió en errores mil que, sin embargo, y gracias al respaldo de los pits, pudo recomponer el camino y subirse hasta el segundo lugar mundial de pilotos.

La carrera de este domingo empezará por ahí de las 7:00 horas, que para muchos es desmadrugada, pero para los amantes de la velocidad será un horario perfecto, luego de una noche de descanso.

Apenas empezaron las campañas políticas y ya me tienen hasta la ma.dere con las encuestas telefónicas, las preguntas entran al número casero a todas horas del día y de la noche, a pesar de que los expertos aseguran que las encuestas no votan.

Es adivinable que las preguntas que formulan los encuestadores tienen como propósito el encaminar al entrevistado para que opine que votará por una o por otro, a pesar de que científicamente está comprobado, además de respaldado por los expertos, los encuestados nunca hablan con la verdad. No dicen el verdadero rumbo de su voto.

Aparte de que, para las encuestas, también se han acuñado frases mil, pero por el espacio les compartimos solo una: “Votos matan encuestas…”.

Y por si ya lo olvidaron, alguien que sabe de política mucho más que usted y que yo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, lo dijo con todas sus letras. “Las encuestas no votan, no sirven para maldita la cosa. O no de menos se ven reflejadas en los resultados finales…”.

Así es que, si va ganando Claudia Sheinbaum, pues va ganando, pero quién sabe si ganará al final. Carlos Loret de Mola aseguró en la semana que en términos reales Xóchitl Gálvez va punteando en las encuestas, en las tendencias del voto, pero lo difícil será el cierre, sostener la supuesta “ventaja” que ahora le ven.

Tal y como lo esperábamos, decenas de edificios públicos, la Catedral Basílica Menor entre ellos, amanecieron en verdad lapidados, no solo pintarreajeados. Ojalá que con esos daños las causantes hayan tenido justicia a sus demandas.

No entendemos por qué agredir a la Iglesia Católica con esas pintas y destrosos. No es la Iglesia la acusada de pederastia y otras porquerías, sino los hombres, son los hombres los que debían resentir ese daño, pero al causarlo a edificios, tiendas, templos, etc., qué ganan?

Tampoco estamos seguros que con esos destrozos, las mujeres que participaron hayan alcanzado la justicia que piden para los casos de acoso, agresión por diversas vías.

No es por aburrir, pero en la parroquia se asegura que los causantes de los últimos feminicidios, de cuyos nombres no recordamos, ya pagaron. La justicia terrenal y divina cayó en ellos de manera por demás puntual.

Y no me pidan más datos, porque no los tenemos, pero en el fondo, la realidad es ésa, ya está hecha la justicia que tanto exigieron y exigen en las marchas feministas.

A pesar de los llamados que hicieron gobiernos, funcionarios y actores políticos para que se evitaran los daños a edificios públicos durante la marcha que realizaron las mujeres por la conmemoración de su día, estas invitaciones y las razones en las que se basaron no encontraron eco, pues nuevamente las marchas que se realizaron tanto en esta ciudad como en la capital de país dejaron nuevamente diversos daños en edificios y en algunos casos, como en la Ciudad de México, afectaciones en establecimientos comerciales.

Al igual que la conmemoración, las manifestaciones que llegan incluso a límites violentos dejan una amplia división de opiniones, tanto entre quienes justifican la iconoclasia, como llaman a las pintas de edificios y monumentos, así como otros daños con los que se busca mostrar la indignación de los colectivos feministas, como quienes critican estas acciones y se muestran en total desacuerdo.

Sin duda, tanto las opiniones a favor como en contra tienen razones válidas, al menos en cuanto a los daños que se causan, a lo que pueden abonar en la causa de las mujeres que expresan su inconformidad, así como también las afectaciones en edificios y monumentos históricos que son difíciles de reparar, así como quienes consideran que son expresiones de enojo ante los problemas que aún enfrentan las mujeres, sin que se vea el momento en el que ambos extremos puedan coincidir en sus puntos de vista, y mas aún, que dejen de existir motivos de inconformidad, que esperamos que puedan llegar en algún momento.

Alfredo González Díaz, candidato petista a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue asesinado cuando transitaba por una de las calles que pretendía gobernar. La cuenta está llegando al absurdo, pero…todo mundo callado.

Sumados los decesos de Alfredo y de todos los caídos en precampañas y en consultas internas de los partidos, alguien debía ya haberse preocupado y dispuesto algo más para proteger a aquellos hombres y mujeres que van por la calle pidiendo el apoyo ciudadano.

No debemos acostumbrarnos, por nada del mundo podemos acostumbrarnos a la violencia, a que con metralla la gente resuelva sus diferencias con los candidatos, pero parece todo muy normal, porque nadie de arriba dice nada.

Muchos son los cruceros de la ciudad en los que se está aplicando el “uno y uno”, es decir, que pase primero el que haya llegado primero…pero todavía hay muchos conductores ignorantes que les vale esa regla.

Ayer nos tocó uno en el crucero de avenida Universidad y Río Papaloapan, donde el conductor del otro vehículo, cuando vio que aceleramos para pasar primero, porque tenía el derecho a pasar, nos mentó muchas veces la madre y quién sabe qué más se iría echando contra el que escribe.

Total que, lo dijimos un día, la medida es excelente, es buena para los cruceros conflictivos en los que parecía que no pasaría nunca nadie de otra calle, pero falta señalización, advertencias en todo lo posible para que la regla se respete.

Se nos antoja pensar que con unas pintas grandecitas o lo más grande posible en el piso los choferes habrán de entender de qué se trata, pero en casos como el de ayer, el otro viejano, porque se veía igual de viejano que el que escribe, cruzó y ni cuenta se dio que lo hizo contra la regla.

Hoy cerraron la avenida Manuel Gómez Morín para dar paso a una competencia ciclista, y aunque organizaron muchos problemas entre los automovilistas, tiene que extenderse esa práctica para el andar o ejercitarse uno en otras calles.

La Gómez Morín es una de las arterias mejor acondicionadas para la práctica del ciclismo y del atletismo, y nada pasa si se cierra uno o dos días de la semana para dejarle el espacio a los atletas.

Aparte, el centro histórico capitalino tiene muchos puntos en los que se pudiera cerrar al tránsito de vehículos para que la gente caminara con seguridad por distintas arterias. No damos ideas, pero hay muchas partes en las que la gente puede salir a pasear con su familia sin la preocupación de que vaya a llegar un desquiciado a descomponerlo todo.

O sea, si mujeres policías “escoltaban” el desfile para evitar que hicieran su santa voluntad, dónde quedaron las representantes de la ley o se canceló el servicio de última hora.

No hay ninguna justificación para lo que hicieron. Por mucho que sea el coraje, otros son los responsables, como decíamos al principio, y no los edificios públicos.

Obvio era suponer que al final las muchachonas ésas se pasaron por “el arco del triunfo” el llamado sensible y respetuoso que les hicieron las autoridades para que se comportaran y que no hicieran destrozos, algo que más bien fue la invitación a hacer el desmoder.

Antes de que el gallo cante tres veces, los maestros y sus alumnos en los niveles básicos volverán a la antigüita, a trabajar con papel y lápiz.

Saldrán sobrando los teléfonos celulares y las tablets que no han servido más que para atrofiar las ideas a los estudiantes. Qué bueno que es un punto al que hay coincidencias entre autoridades y dirigencias sindicales.

Los teléfonos celulares y las tablets, lo mismo que cualquier dispositivo electrónico, quedarán prohibidos a la hora de clases precisamente para acabar con las distracciones de los muchachos.

Y que no me vengan que se trata de discriminación o con esas yerbas, porque en realidad lo que se trata es de mejorar el sistema educativo, o más bien dicho, el nivel de aprovechamiento de nuestros muchachos. Así de sencillo.

La disponibilidad de agua para consumo de la población y para actividades productivas, es un tema que se mantiene vigente tanto a nivel municipal como estatal y nacional, ante los efectos que en este renglón han tenido las condiciones climáticas, que en el caso particular de Durango se caracterizaron durante el 2023 por la escasez de lluvias que dio lugar a una fuerte sequía, cuyas consecuencias no se limitaron solamente al año que terminó, sino que continuarán durante los siguientes meses, en los cuales un número importante de comunidades del medio rural enfrentarán el problema del desabasto de agua no solamente para actividades como la ganadería, sino incluso para el consumo de la población, pues de hecho en el caso del municipio de la capital ya hay comunidades que tienen una disponibilidad cada vez más limitada del líquido elemento, por lo cual se prevé que en los siguientes meses se requiera transportarlo por medio de pipas.

Esta circunstancia plantea la necesidad de que se busquen acciones que puedan ayudar a reducir el impacto de fenómenos naturales como la sequía, por medio del almacenamiento del agua, sin dejar de lado continuar con campañas para reducir el desperdicio del elemento, tanto en un futuro inmediato como mediano y a largo plazo, para fortalecer su conservación, ante los retos que plantean las condiciones del clima que se tienen actualmente.

