Campo en condiciones críticas por falta de agua

Por: Martha Medina

Desde marzo hasta que inicie la temporada de lluvias se presentan las condiciones más críticas por la falta de agua para el campo en el municipio de Durango, por lo cual se da continuidad a los programas de apoyo, independientemente del proceso electoral, como son las obras para la captación de agua, señaló el regidor Pedro Silerio, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Cabildo.

Agregó que debido a esta situación, se necesitará apoyo en el campo, “lo que se hace del gobierno municipal es continuar con los programas como debe ser, independientemente del tema político electoral creo que deben continuar, con la conclusión de obras para captar y almacenar agua, esperando que se den las lluvias y aquí lo que tendríamos que ver es la suplementación del ganado, que es la parte más complicada en el tema de ganadería”.

En cuanto a la agricultura, Pedro Silerio planteó la necesidad de “reactivar esta actividad porque está deprimida, dado que no hubo cosechas, en ese sentido nos preparamos para que se apoye con insumos como semillas y en ganadería, el suplemento para el ganado, de manera urgente se requiere; en este momento, lo que tiene que ver con suplemento lo ponen los productores propiamente, como siempre, pero sí se requiere darles un apoyo”.

Añadió el regidor que en el tema del agua potable, para consumo humano, hasta el momento no se ha presentado desabasto, salvo en algunas localidades donde de manera tradicional se da este problema, como son “Máximo García”, “El Pino”, “Techontle”, “Metates”, “El Carrizo”, que es donde se da esta situación, “afortunadamente se atienden, no como se quisiera, pero se atienden con pipas; en caso de otras localidades, hay programación del alrededor de 27 obras complementarias para dar mejor servicio de agua potable y prever que no vaya a haber desabasto, obras que tienen que ver con ampliación de agua potable, construcción de tanques de almacenamiento, represas también de mampostería, y algunos bordos de abrevadero, alrededor de 49, para tener bien coordinado este tema”, dijo finalmente.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...