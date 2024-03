Intensifican rehabilitación de pavimento en la capital

Cuadrillas abocadas a reparar daños causados por pasadas lluvias

Por: Maertha Medina

Se incrementaron las cuadrillas para realizar trabajos de rehabilitación en las calles que presentan daños en el pavimento, pues las lluvias que se registraron hace tres semanas dejaron algunas afectaciones que ya se atienden, señaló el director municipal de Obras Públicas, Javier Chávez Cibrián.

Con el aumento de cuadrillas se atendió toda la demanda que dejaron las lluvias, agregó el funcionario al señalar que “son 6 las que están en operación, más una integrada al tren de slurry y otras a pavimentación de carpeta o recarpeteo”.

“Hemos intervenido en alrededor de 14 colonias y fraccionamientos, así como en el Centro Histórico, sobre todo aquí en el centro, acuérdense que estamos interviniendo con la ampliación de banquetas en lo que es la calle de Pino Suárez, ahí si les pedimos un poquito de paciencia y tomar calles alternas”, dijo.

Agregó que durante la noche de este lunes inició la pavimentación de la calle Zaragoza, entre 5 de Febrero y Pino Suárez, donde se trabajo durante la noche para continuar por la mañana del martes y quedara terminada en el transcurso de este martes, para señalar que “prácticamente son menos de 24 horas para pavimentar una calle, porque si no yo me tardaría dos días, fresaría un día en la mañana y hasta el otro día volvería a pavimentar, entonces aquí no, fresamos en la noche y al mediodía está completamente el recarpeteo”, explicó.

Informó que también en la calle Florida, en el Barrio del Calvario, se intervendrá desde Independencia hasta Negrete “con slurry, para que quede en condiciones para Semana Santa, que estén ya las calles mencionadas y quiero comentar también que estaremos trabajando sin descanso durante el periodo de vacaciones, incluida la Semana Mayor con una cuadrilla de guardia para cualquier situación, que se dañe una tapa, una rejilla, que aparezca un bache o un socavón, que son los que están a la moda, porque sí han aparecido bastantes”.

Finalmente, el funcionario indicó que en esta semana deben quedar terminados estos trabajos, mientras la esquina de 20 de Noviembre y Victoria estará terminada en un día más, “queremos dejar una ciudad en condiciones de que puedan venir los turistas a visitarla y que quede con mayor seguridad”.

