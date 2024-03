¿Quién capitalizará en las urnas… la llegada de “Caliente de Durango”?

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Este martes se hizo oficial, el ingreso a la Liga Mexicana de Béisbol de la novena “Caliente de Durango” y que viene a sustituir al extinto Generales de Durango de infeliz memoria, pues como es el del dominio público, su ex CEO, Carlos Lazo, defraudó a al menos 4 mil duranguenses que decidieron meter su dinero en una empresa de apuestas que después se hizo ojo de hormiga, lo que no perdonó la Liga Mexicana de Béisbol que dio de baja a ese equipo y amagó con dejar sin plaza beisbolera a esta capital, al menos para esta temporada, lo que parecía un hecho, de no ser porque el jefe político estatal nunca quitó el dedo del renglón en buscar un nuevo inversionista.

Fue justamente en Torreón, en donde Esteban Villegas sostuvo un encuentro con un integrante del Grupo Caliente al que le ofreció al equipo y evidentemente, las condiciones como gobernador para que esa operación se pudiera llevar a cabo, entre ellas, apoyar a esa franquicia con el comodato del estadio Francisco Villa y de igual manera, con recursos, valorando que a la novena anterior, se le apoyaba con 10 millones de pesos por temporada a cambio de brindar esparcimiento deportivo a los duranguenses y de paso, ser un atractivo turístico para quienes visitan la capital, lo que hay que decirlo, se logró durante el tiempo que los Generales de Durango estuvieron en esta plaza, obviando claro la forma en que terminó todo aquel proyecto.

Esteban sabía que no podía dejar ir la oportunidad de mantener a una franquicia dentro de la Liga Mexicana de Béisbol para que siguiera jugando en el máximo circuito beisbolero del país, por lo que echó toda la carne al asador y logró, uno de los triunfos más importantes de su gobierno en materia de esparcimiento deportivo que a su vez, conlleva la generación de empleos -tanto directos como indirectos-, atracción de turismo y que el nombre de Durango, se escuche por toda la República Mexicana, lo que no deja de ser publicidad para nuestra entidad, máxime si el equipo finalmente llega a los play off por primera vez en su historia, lo que no se logró con la franquicia anterior, una deuda que por cierto, la afición nunca olvidó.

Ahora llegan empresarios que se dedican a ese negocio, que son propietarios del equipo que milita en la Liga MX y que tiene su sede en Tijuana, Baja California, que cuenta con un respaldo financiero que evitaría algo como lo que ocurrió con el anterior dueño que por cierto, sigue a salto de mata y buscado por las autoridades para que responda por lo que pasó; ahora lo que le toca a los duranguenses, es apoyar al equipo y hacerlo suyo, pues más allá del nombre, es innegable que es una novena que representa los intereses de los duranguenses y que en cuanto más lejos llegue, mayor será la relevancia que tenga para nuestro estado y eso no es ningún secreto, de ahí que se deba reconocer este logro por parte de quien dirige los destinos de nuestra entidad y que seguramente de manera natural lo va a capitalizar.

Al tiempo…

