Conductor sale con vida de impresionante volcadura

Hidalgo, Dgo.

Un automovilista sobrevivió con lesiones leves a una impresionante volcadura ocurrida en territorio del municipio de Hidalgo; su coche quedó materialmente destruido a raíz de la serie de volteretas que dio fuera del camino.

El lesionado es Miguel Alonso Valles Delgadillo de 36 años de edad, quien tiene su domicilio en la localidad de San Gabriel, ubicada en el municipio duranguense de Ocampo.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 264 de la carretera Durango – Parral, cuando el varón estaba al volante de un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2017.

Fue ahí donde perdió el control, lo que le hizo salir del camino y dar una serie de volteretas a una velocidad aparentemente excesiva, a juzgar por los daños que tuvo el coche en toda su carrocería.

El conductor fue trasladado en un vehículo particular a un hospital de la ciudad de Parral, Chihuahua, por lo que no fue posible para las autoridades entrevistarlo; sin embargo, familiares aseguraron que no tenía lesiones de aparente gravedad.

Tras el siniestro, personal de la Policía Estatal y Municipal de Hidalgo solicitaron la presencia de la Guardia Nacional para los procedimientos administrativos correspondientes.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...