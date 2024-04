Restablecen abasto de agua en la ciudad

Fuertes vientos interrumpieron electricidad y operación de pozos

Por: Martha Medina

La zona suroeste de la ciudad fue la más afectada por las interrupciones en el servicio de energía eléctrica el pasado lunes, lo cual afectó el abasto de agua potable, aunque esta situación ya se normaliza en estos momentos, señalo el director de Aguas del Municipio de Durango, Rodolfo Corrujedo.

Al referirse a la circunstancia que se vivió en días pasados a causa de las fuertes ráfagas de viento que se registraron en esta ciudad, el funcionario dijo que “en la zona suroeste de la ciudad hemos tenido varias interrupciones del servicio de energía eléctrica, derivado en buena medida por los fuertes vientos de los últimos días”.

Agregó que se trata de una situación que afecta el abasto de agua potable, pues recordó que todos los equipos que tiene el organismo en esta ciudad funcionan con energía eléctrica, de tal forma que cuando ésta se afecta, dejan de funcionar los pozos y si no se puede extraer el agua, “lógicamente comienza a escasear, porque se acaba la que teníamos en la tubería; de todas formas, cuando se restablece el servicio ya se generó un déficit en la presión y en cuestiones sobre todo que tienen que ver con el óptimo funcionamiento del abastecimiento del agua en tuberías”.

Explicó que cuando se reanuda el abastecimiento, ya se generó un déficit, pues la regularización completa del vital líquido en las tuberías puede requerir más de 48 horas, si bien los primeros usuarios que empiezan a tener agua son los que viven en las partes bajas, que disponen del líquido primero y luego se regulariza en otros puntos.

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de “tener apreciación de lo que es la situación del agua en el presente, ya no son las épocas de antes, imaginemos que antes la distribución en una zona era a partir de un pozo, que suministraba tal vez como en un pueblo de 3 a 4 manzanas; hoy tenemos una gran cantidad de pozos, son 97, pero tenemos 700 mil personas, entonces la presión no es la misma, ya no lo será nunca”, para recalcar la importancia de cuidar el uso del agua y evitar el desperdicio de la misma.

