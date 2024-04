Alguien del Club Campestre presuntamente envenenó de manera intencional a “Bruno”, “Lola”, “Cholo”, y otros animalitos…

• Persiste el altísimo riesgo de un ecocidio…

• Acabaron con el perro Bruno, Cholo, Lola y Doris que era parte de la familia.

• Varios niños y adultos llorán a sus mascotas

Durango

Verdaderos días de tristeza han vivido propietarios del rancho el Dorado, pues lo que parecía ser un convivió por semana santa, termino con la vida de todas las mascotas que acudieron con sus dueños a pasar un rato en familia.

La desgracia ocurrió el viernes 29 de marzo tal y como Contacto Hoy informó, del envenenamiento masivo, precisa que alguien preparó carnadas y porciones envenenadas para acabar con perros y gatos callejeros que deambulan por los alrededores del Club Campestre y poblados circunvecinos.

Ahí murió de manera inmediata la perrita” Dory”, de raza salchicha y con 11 años, lo que alertaba a las familías presentes que algo no andaba bien con las mascotas, pues casí de manera inmediata la segunda mascota “Lola”, raza basset hound comenzó con diarrea y un cuadro severo de babeo excesivo, por lo que sus propietarios la trasladaron a un hospital veterinario en el centro de la ciudad, lugar en el que no pudieron hacer mucho pues presentaba un cuadro severo de envenamiento.

El perrito Cholo 1 1/2 años de raza mestiza, fue el tercero en caer, y poco se pudo hacer por él, pues al intentar llevarlo al veterinario ya no presentaba signos de vida.

Alertados ya por la situación, se observa que otros perros del rancho también se encuentran en estado crítico, tal es el caso de Bruno, un bernés de la montaña de dos años, fue el perro que más lucho por su vida durante y durante 11 horas, se hizo lo posible por salvarló pero finalmente fallece a las 4:00 am, el caso de este perro es partícular, pues para sus propietarios no era un perrito más, era un perro que llegó y se integró a su familia de la que no era la mascota, sino parte de sus integrantes.

Ante estos hechos la Confederación Pro Vida Animal y Medio Ambiente investiga el envenenamiento masivo de animales registrado el viernes de Semana Santa, y teme que de los restos de las víctimas se genere un ecocidio de grandes proporciones.

Sobre la información que brindamos a ustedes el Viernes Santo, del envenenamiento masivo, precisa que alguien preparó carnadas y porciones envenenadas para acabar con perros y gatos callejeros que deambulan por los alrededores del Club Campestre y poblados circunvecinos, testigos que conocen bien el caso, han revelado información clave para resolver este brutal envenenamiento contra animales que no le hacían daño a nadie.

Está confirmado que junto a los perros, gatos y otros animales domésticos, murieron ardillas, ardillones, tlacuaches, ratas, conejos, liebres y diversas aves voladoras. Hay pruebas de ese lamentable hecho.

Aparte, animal que siga contaminándose seguirá infectando a sus manadas o compañeros, y por la clase de químico utilizado, se tardarán años para que ese veneno se diluya.

Los efectos, desde luego que pueden ser catastróficos, por eso la intervención de la Confederación Pro Vida Animal y Medio Ambiente, cuyo personal cree que si un pájaro, un conejo o una ardilla se acercan a los restos de los animales envenenados, y en casos con solo olerlos, igual pueden resultar muertos.

La Confederación Pro Vida se percató del hecho y pidió más datos a la familia para iniciar la investigación correspondiente, y a partir de entonces la agrupación está trabajando en la materia buscando quién y por qué hizo el envenenamiento y por qué en propiedad ajena.

