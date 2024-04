+ El debate borró la distancia entre Claudia y Xóchitl

+ Hizo añicos el anuncio de Reforma y El Financiero

+ Hay pelea entre dos, con un palero, Jorge Vlarez

+ El eclipse, una maravilla natural que gozamos todos

+ Lorena Hernández asume mañana la USEM Durango

“Está científicamente comprobado que las encuestas políticas amañadas, no sirven para nada…”

Jorge Blanco

El debate entre aspirantes presienciales del pasado domingo no identificó un ganador, pero sí pulverizó la “ventaja” de Claudia Sheimbaum sobre Xóchitl Gálvez, que algunos decían que era de 80%…..FALLAS.- Las fallas ocurridas durante el encuentro restó la enjundia y el empuje de los aspirantes para buscar de manera frontal la victoria, aunque hubo varios cuestionamientos de Xóchitl sobre la tragedia del colegio Rebsamen, la caída de la línea 12 del metro y otras desgracias que dejaron perpleja a Claudia, no pudo responder a ninguna o a lo sumo eludió lo temas…..NUMEROS.- Aclarado quedó que la encuestas de la semana pasada tanto de Reforma como de El Financiero, fueron estudios pagados, y como fueron pagados, necesariamente tuvieron que colocar a Sheimbum en primer lugar, aunque le agarraron grano y ahí perdieron seriedad, pues lo dijeron con todas sus letras y sin temor a la rechifla, que la elección prácticamente está resuelta a favor de Morena, cuando la verdad es otra. Hay pelea entre Claudia y Xóchitl y que a medida que avanza la campaña las distancias se están acortando de manera por demás deamática. El domingo los mexicano vieron a qué se incribió Jorge Alvarez Maynez en la contienda: Servir de esquirol y palero de Morena, puesto que el zacatecano nunca hizo una propuesta seria. Malbarató el tiempo precioso que tuvo en la televisión nacional para mostrarse lo que pretende: Atacar a Xóchitl y ayudarle a Claudia. Por eso, los expertos dicen que un voto por Jorge será un voto tirado a la basura…..ORDEN.- Aprovechar la ocasión para recalcar el llamado de Joaquín López Dóriga para votar exclusivamente por un partido, es decir, no cruzar los tres que postulan a los candidatos (excepto Alvarez), porque si se vota por los tres partidos, los votos se divirán entre tres en virtud de la coalición que han integrado los partidos, y al final el sufragio valdrá mucho menos que si se cruza un solo partido. O sea que, esto se pone cada vez mejor…..CALMA.- Un día después del eclipse total de sol que pasó y que oscureció Durango ayer al mediodía, podemos presumir de ser afortunados, porque es la primera vez para muchos que pueden observar esta clase de fenomenos naturales. Otros hemos tenido la suerte de verlos por segunda o tercera ocasión, pero habrá muchos que por no hallarse en Durango no pudieron admirar la extraordinaia imagen en la que la luna tapa de manera total los rayos del soy y deja a la tierra en oscuridad total a las 12:16 del día. Ahora sí podemos subrayar que, no hubo absolutamente nada qué lamentar, que no se tienen reportes de personas que se hayan atrevido a mirar el fenómeno sin los lentes recomendados, y que no hubo una sola desgracia de las muchas que irresponsablemente vaticinaron algunos fanáticos en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos que echaron a volar la imaginación y encontraron la concreción de una serie de profecías que estaban esperando hace mucho años y que era el más claro adelanto de que Dios pronto estará con nosotros. Una incomparable fortuna la que hemos tenido todos los que pudimos admirar ayer el fenónemeno, y sobre todo niños y jóvenes, pues ello sí tendrán la posibilidad de ver por lo menos otro en su vida, pero los mayores, de 40 o 50 años, dificilmente alcanzaremos el siguiente que es en aproximadamente 25 años, tiempo que para lo traqueteado que andamos algunos, parece imposible de alcanzar, pero pudiese ser…..NATURALEZA.- Nos agradó mucho vivir la desaparición de la luz solar y volver a la noche en pleno mediodía. El oscurecimiento fue, como pasa siempre, algo extraño para los animales, cuyos gallos empezaron a cantar cuando vieron que estaba regresando el “amanecer”. Los perros ahuyaron como nunca, aunque de acuerdo a los datos de la ciencia, ni a ellos ni a nadie les pasa nada. Las mujeres embarazadas tampoco han de temer absolutamente nada, puesto que de ninguna manera afecta su condición y tampoco al producto en gestación. O como dijo el Dr. José Betancourt Hernández, director del Consejo de Ciencia y Tecnología en Durango, si las embarazadas quieren ponerse un seguro a la altura del vientre, que se pongan tres o cuatro si eso les da seguridad. El resumen del gran fenomeno natural que pasó por Durango es positivo en todos los sentidos. Unos quinientos millones de personas que vivimos en la franja de 300 kilómetros desde Mazatlán hasta Terranova pudimos presenciar y gratis el magno evento que, como decíamos en la transmisión, no todos los días podemos admirar y está a la mano de todos, de chicos y grandes, de pobres y ricos y hasta de potentados, solo que aquí el dinero no servía para nada. Todo fue gratis y lo tuvimos al alcance de la mano, contra todo lo que tuvieron que viajar miles de personas provenientes de otros estados y otros países…..APLAUSOS.- Mañana, la ingeniero Lorena Hernández Pérez asume la presidencia de la USEM (Unión Social de Empresarios de México) en ceremonia a realizarse en el museo Francico Villa hacia las 19:00 horas. Ahí estaremos, seguramente y si Dios nos lo permite……ECOCIDIO.- Recuerdan que el viernes santo les comentamos del envenenamiento de muchos animales, entre perros callejeros y mascotas de familia, pues bien, ante nuestra denuncia intervino la Confederación Pro Vida Animal y Medio Ambiente que de inmediato realizó investigaciones sobre el atentado irresponable a la vida silvestre y la fauna del sur de la capital y ha hallado rastros del veneno que conducen hacia el Club Campestre de Durango, en tanto que se siguen encontrando animales muertos en el canal de aguas de riego que corre por la parte posterior del referido club. La Confederación interpuso ya denuncia ante la Fiscalía General en el Estado y, pronto, muy pronto habrá de encontrarse a los responsables.

Saludos

