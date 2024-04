Vecinos los que más denuncian violencia familiar

El 33% de jóvenes han visto sustancias ilegales en sus casas

Por: Martha Medina

En muchas casas que fueron encuestadas por personal del Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores, se encontraron situaciones de violencia contra mujeres, pero fue señalada por los vecinos, no por las afectadas, informó el director de la dependencia, Giovani Rosso, quien dijo que en el caso de los cuestionados realizados a jóvenes, se encontró que un 33 por ciento ha visto sustancias ilegales en sus hogares.

Al referirse a los resultados encontrados en este ejercicio que se realizó en tres de las zonas prioritarias detectadas en esta ciudad, cada una de las cuales está conformada por tres colonias, se encontraron la violencia, principalmente contra la mujer, como el mayor problema que se presenta, seguido por adicciones, temas de salud mental.

“La verdad, se realizaron entrevistas que arrojaron muchísima información; para nosotros era vital esta encuesta, que se hizo a la par con una estrategia para los jóvenes, a través de un programa por medio del cual también se hicieron entrevistas a 14 mil”, dijo el director del Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores.

En un polígono se encontró una problemática relacionada con la contaminación al medio ambiente, mientras en otro fue la violencia, principalmente contra las mujeres, “en una de las casas había una situación de violencia en contra de una mujer, hecho relevante en Durango y exactamente al lado preguntamos si habían notado algo y decían que no, preguntamos tres casas adelante y los vecinos señalaron este problema”, agregó el funcionario, al indicar que pasa que a veces los vecinos no saben con quién viven, por eso se busca fomentar la convivencia, pues a veces las familias no dicen los problemas que tienen, pero los vecinos platican y eso permite diseñar un trabajo basado en esa parte.

Recordó que en el caso de las encuestas aplicadas a 14 mil jóvenes, se encontró que un 33 por ciento de los entrevistados había visto sustancias ilegales en su hogar, entre otros resultados que permitirán trabajar en acciones para atender estos problemas, aunque Giovani Rosso puntualizó que el Instituto no va a poder solo con esta tarea, ya que se requiere el apoyo de instituciones gubernamentales y los ciudadanos.

