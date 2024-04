Pide diputada aplicar ley en envenenamiento de animales

Los animales que envenenan no son una plaga, es necesario que se investigue y se aclare la situación en la que murieron 30 animales indefensos y que se aplique la ley contra quienes resulten responsables, señaló la diputada Marisol Carrillo, al reprobar este tipo de acciones.

La legisladora agregó que se trata de una situación que debe ser investigada por Profepa y la Fiscalía del Estado, “que se haga una investigación profesional y detallada, que sea quien sea, que no valga el influyentismo de una zona residencial, que no valga Ricky Ricon para salir libre, no se vale”.

Recordó que ya se hizo una denuncia sobre esta situación por parte de Protección Animal, y agregó que es necesario darle seguimiento, por lo que se presentó un punto de acuerdo para solicitar una investigación.

“Que se vaya directo a investigar, son 30 perritos, es maltrato animal, por eso a ver, en México existe una propuesta de tener un carnet para que los dueños se hagan responsables, por eso la invitación a la esterilización, pues Durango es uno de los pocos estados con esterilizaciones gratuitas”, dijo la legisladora.

Pidió a los ciudadanos que si no pueden tener un animal en casa, no lo maltraten, que lo esterilicen para que no se reproduzca, “habíamos bajado la cifra de 100 mil animalitos en situación de calle, y ahora ya la tenemos otra vez, es lamentable”.

Confió en que se usen todos los mecanismos para investigar el caso de la muerte de estos animales, pues consideró increíble que en pleno siglo XXI se den estas situaciones, por lo cual expresó confianza en que la Fiscalía responda, como lo ha hecho antes.

Finalmente, recordó que es defensora de la protección animal, y aunque en algunos casos los colectivos de protección animal son rebasados, no se vale que se tomen tales acciones, que si las personas no van a cuidarlos, que no los maltraten y menos los maten.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...