No pongas en riesgo tu ahorro Infonavit por falsos gestores

El delegado regional del Infonavit en Durango, Luis Fernando Hernández Ozuna, hizo un llamado a los derechohabientes para no dejarse engañar por los denominados “coyotes”, personas que prometen “ayudarte” a realizar o agilizar trámites ante el Instituto.

Precisó que estos falsos gestores piden los datos personales de los derechohabientes y documentos, y además de cobrar por un trámite que es gratuito, pueden incluso cometer fraudes utilizando toda la información oficial.

Por ello, Hernández Ozuna reiteró que lo peor que un derechohabiente puede hacer es confiar en estas personas que ofrecen su ayuda para sacar un crédito o saber cuánto ahorro tienen en la subcuenta de vivienda, incluso hasta decir qué pueden hacer con ese dinero.

Al alertar a la ciudadanía sobre el tema, subrayó que las frases más comunes que utilizan los denominados “coyotes” son las de ayudarte a abrir Mi Cuenta Infonavit a cambio de una comisión, asegurar que pueden utilizar el saldo de Subcuenta de Vivienda para comprar un auto y se ofrecen a realizar el trámite, decir a las personas que si no usan el dinero de la Subcuenta de Vivienda lo perderán y se ofrecen a ayudar a sacarlo en efectivo a cambio de un porcentaje.

“Le recordamos a nuestros derechohabientes y acreditados que todos los trámites en el Infonavit son gratuitos y personales, el registro en Mi Cuenta Infonavit es totalmente gratuito y se puede hacer desde la comodidad de su hogar, si no se cuenta con relación laboral, no se pierde el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, al contrario genera rendimientos y finalmente NO se puede retirar en efectivo el dinero ahorrado, solo se puede usar a través de un crédito para comprar casa, terreno, construir vivienda, hacer mejoras al hogar o pagar una deuda hipotecaria bancaria; la única manera de que se devuelva el recurso es con la resolución de pensión en un trámite rápido y gratuito”, puntualizó.

También si la persona se queda sin trabajo, piden dinero para ayudar a sacar el seguro de desempleo del Infonavit, o si ya se pensionó la persona le aseguran que tiene que demandar al Infonavit para que se haga la devolución del ahorro, a cambio de una comisión; y también el más común pedir los datos personales para ayudar a sacar un crédito, lo que es un engaño, concluyó el delegado.

