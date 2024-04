Aprueban 70 permisos para ventas el Día de la Madre

Por: Martha Medina

Serán poco más de 70 permisos los que se darán para las ventas que se realizarán principalmente para el “Día de la Madre”, algunos son individuales y otros en paquete, informó el regidor Humberto Santana, presidente de la Comisión de Actividades Económicas del Cabildo, al señalar que las solicitudes corresponden a comerciantes locales.

“Ya estuvimos resolviendo desde hace 15 días algunos permisos, esta semana se instalan otros, son aproximadamente 70 los que se solicitan y se otorgan”, para recordar que una parte se recibe en paquete, mientras otros son individuales, pero son para duranguenses, para gente de Durango.

Agregó que cualquier ciudadano puede solicitar permiso para realizar ventas principalmente para el día 10 de mayo, pues se tiene la suficiente apertura para escuchar a todos los comerciantes que pidan permiso y autorizarlos, siempre y cuando cumplan con los reglamentos de comercio en la vía pública.

Con respecto a señalamientos sobre la autorización de permisos a comerciantes foráneos para la fecha mencionada, indicó que ningún permiso tiene esta característica, “son gentes que vienen de organizaciones de comerciantes del ex cuartel Juárez, otros son personales y se solicitan para uno a dos días, generalmente piden los días 9 y 10, ó bien 10 y 11, pero se tienen que presentar una semana antes de que llegue la fecha, porque si no, ya no hay oportunidad de que entren a la Comisión, no se votarían y obviamente no se tendrán en tiempo”.

En cuanto a solicitudes de la Canacope, indicó que la dirigente de la agrupación acudió hace un mes para ver la posibilidad de que se cierre la calle Patoni, para lo cual se le solicitó que se podrá tomar una decisión con base en el padrón de comerciantes que participarán en las ventas para la fecha mencionada.

Finalmente, indicó que se tiene apertura para escuchar a todos los comerciantes, formales e informales, para ayudarles con los temas de sus negocios y si quieren sacarlos a la vía pública, se analizan las solicitudes.

