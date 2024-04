Hoy harán oficial candidatura de Otniel García Navarro…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Parece que la telenovela en la que se vio involucrado el morenista Otniel García Navarro, ha llegado a su fin, pues a pesar de que mucho se comentó de que no podría ser candidato a diputado local, por la vía plurimominal, por que se aseguraba que pesaba en su contra una orden de aprehensión y que ello, suspendía en automático sus derechos políticos y electorales, finalmente el Tribunal Estatal Electoral de Durango, tomó la decisión de ordenar su registro en la lista que entregó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana su partido Morena.

Se debe recordar que quien acusaba a García Navarro, establecía que el multicitado se encontraba prófugo de la justicia, sin embargo, los magistrados electorales precisaron que la acción de ilegitimidad no opera de manera automática, es decir, una orden de aprehensión no genera una pérdida de sus derechos políticos y electorales, sin contar que el multicitado, ya había generado un amparo, por lo que obtuvo una suspensión definitiva de la acción penal, lo que hasta donde se entiende, no lo limita a ser aspirante a ese puesto de elección popular.

Fue mucha la desinformación que en este sentido estuvo circulando en la entidad, incluso hubo quienes dieron por hecho su inhabilitación como candidato, cuando a decir del Tribunal Estatal Electoral, en ningún momento intentó sustraerse de la acción de la justicia, es decir, nunca se le pudo llegar a considerar prófugo de la justicia, de ahí que se decidiera revocar la decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de negarle dicha candidatura.

Por lo anterior, todo indica que será el día de hoy, cuando el consejo general del IEPC, apruebe la candidatura plurimominal de Otniel García Navarro encabezando esa lista por Morena, lo que le dará irremediablemente una curul en la próxima legislatura local, por lo que será interesante lo que digan hoy los consejeros electorales al respecto, aunque lo más seguro, es que acaten la resolución del Tribunal Estatal Electoral, dejando el caso para el anecdotario de este proceso electoral en la entidad y que tanto ruido causó.

