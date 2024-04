Anticonstitucionales reformas aprobadas y propuestas por AMLO

Las reformas aprobadas en los últimos días, propuestas por el Presidente de la Repúblicas son totalmente anticonstitucionales, como el tema de las pensiones o las facultades para que el presidente otorgue amnistía en el caso de personas que está acusadas de algún delito, señaló el diputado local Ricardo Pacheco.

Consideró que se trata de una situación grave, como es lo relacionado con el tema de las pensiones de los trabajadores y la propuesta para utilizar recursos de las Afores que no han sido reclamados, a la cual se suma la reforma “para darle al Presidente de la República, la posibilidad de que amnistíe a cualquier gente que decida, sin importar el tamaño del delito, violación, secuestro, homicidio, feminicidio, el Presidente puede en circunstancias que aparentemente lo ponen un poquito en problema, porque son requisitos que entreguen información al Estado gentes que se pudieran amnistiar, que resuelvan temas fundamentalmente importantes para la nación”.

Ante este planteamiento, cuestionó el que sea el propio mandatario nacional quien calificará la amnistía, por lo cual consideró que las reformas que se analizan en el Congreso de la Unión “son absolutamente inconstitucionales, no me cabe duda; creo que la Corte las declarará de esa forma”, dijo.

Al mismo tiempo, aclaró que la Suprema Corte de Justicia no hace otra cosa más que revisar el marco que la Constitución le da, es decir, no es que participe de un lado o en contra del Poder Legislativo, “no es que no quiera pasar las reformas del Presidente, lo que pasa es que tiene la obligación de ajustar la legislación reglamentaria y legal a la Constitución y éstas no están a justadas”.

En lo que se refiere al tema de pensiones, cuestionó la postura del Presidente, de “irse sobre 6 billones de pesos del dinero de los trabajadores, pero a final de cuentas irán por 40 mil millones, de los que no podrán disponer, porque seguro que la Corte echará abajo esta reforma, decir que el fondo de 40 mil millones es de gente retirada, que cumplió 70 años y que en esta condición no se tiene la seguridad de porqué no han recolectado sus fondos, pero a fin de cuentas es su dinero y tratar de apropiarse de él es un robo, hay que decirlo con sus letras”, dijo finalmente.

