Sistema anticorrupción no ha dado resultados: LEBO

El sistema anticorrupción que existe actualmente tanto a nivel nacional como local, no ha dado resultados en el combate a la este problema, al igual que la fiscalía que atiende este tema, señaló el diputado local Luis Enrique Benítez.

Entrevistado poco antes de que iniciara el foro “El derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de corrupción”, el legislador puntualizó que no depende de los consejeros ciudadanos el que haya o no acciones contra este problema, o bien que se acabe, “es un consejo ciudadano que tiene en una mesa de 8, un solo voto, los otros 7 son de autoridades y normalmente son éstas las que no quieren que haya un combate a la corrupción”.

Recordó el diputado que en ese consejo ciudadano están el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, “ellos no quieren este combate, los de gobierno se protegen, mientras el Consejo Ciudadano del Sistema Local Anticorrupción solamente tiene un voto”.

Agregó que existe confusión sobre este tema, por desconocimiento e ignorancia, “nadie sabe cómo funciona o cómo es el sistema anticorrupción, no ha dado resultados pero no es el consejo, sino el sistema completo que ha fracasado, la Fiscalía queda a deber”, insistió.

Al mismo tiempo, reconoció que no se pueden eliminar estos organismos aunque no den resultados, porque la ley los contempla, es una legislación federal y no se pueden quitar, “habría que hacer una modificación para derogar el sistema y quitarlo a nivel nacional”, indicó.

Este desconocimiento, añadió, lleva a que se pida a los integrantes del consejo cosas que no son su tarea, además de que hacen su trabajo con poco dinero, pues tienen sueldos, pero no recursos para hacer algo.

