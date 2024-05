Solo Jorge Salum confirmado para asistir al debate organizado por el INE…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

A pesar de que en este espacio, ya se había adelantado que la junta local del INE parecía no mostrar el menor interés de organizar los debates entre candidatos a senadores y diputados federales en Durango, en un escueto comunicado a los medios de comunicación, dicho órgano electoral trató de vender la idea, de que había un acuerdo anterior y que sí se organizaría un ejercicio semejante, lo que no se dijo, es que no sería obligatorio y que los aspirantes tenían la libertad de acudir o no, por lo que es altamente probable que termine siendo un sonoro fracaso, al menos el que corresponde al Senado.

Resulta que ha trascendido que ni Gonzalo Yañez, ni Gina Campuzano, -por razones de estrategia- asistirán a ese debate organizado por la junta local del INE, lo que dejará solo a Jorge Salum del Palacio de Movimiento Ciudadano, lo que le restará toda la importancia al ejercicio y que al final, pudiera terminar siendo cancelado, pues la convocatoria solo es para quienes encabezan la fórmula, limitando la participación de candidatas como Margarita Valdez y Gabriela Hernández López, algo que debió cuidarse en la invitación original y no se hizo.

Si lo anterior se confirma, el papelón de la Junta Local del INE será memorable, lo que pudiera corresponder a la falta de experiencia de Araceli Frías en estos menesteres, pues la vocal ejecutiva, jamás había estado en una posición semejante y esta es la prueba de ello, echando por la borda un ejercicio que debería incentivar a una mayor participación ciudadana y que en definitiva, no será el caso, salvo que hagan ajustes de obligatoriedad, lo que por el tiempo que le resta al proceso difícilmente, no va a ocurrir.

Mientras tanto en lo que corresponde a los debates que va a organizar el IEPC para candidatos a diputados locales, a pesar de que el consejo general tuvo la iniciativa de organizarlos, aún no se concibe que tanto los presenciales como los virtuales, se hayan programado a las 7 de la tarde y que estén incluidos los sábados y domingos, lo que en definitiva le restará interés ciudadano y que provocará que varios candidatos y candidatas le hagan vacío a ese ejercicio y por consiguiente, no cumplan su cometido.

Al tiempo…

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...