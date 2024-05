Alguien miente en el caso de los ex trabajadores de El Sol de Durango…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Este pasado 1o de mayo, llamó la atención durante el desfile de esa conmemorativa fecha, un pequeño contingente de hombres y mujeres con leyendas como “OEM miente exigimos justicia” o “El Sol de Durango quiere quedar bien con la sociedad, mientras pisotea a sus trabajadores”, se trata justamente de al menos 10 ex reporteros de esa casa editora, quienes fueron despedidos a finales del año pasado, mismos que aún no han sido liquidados conforme a derecho, lo para muchos, no deja de ser una gran injusticia e incoherencia por parte de esa compañía periodística.

Se debe recordar que estos hombres y mujeres que prestaron sus servicios por décadas para esa empresa de Organización Editorial Mexicana, presentaron una demanda laboral, porque una vez que fueron despedidos, en ningún momento se les ha planteado una liquidación justa y para colmo de males, quien funje como director de El Sol de Durango, ha negado que se haya dado ya una negociación con los inconformes y por otro lado, a todo mundo le dice que esos ex trabajadores ya fueron liquidados en tiempo y en forma desde diciembre, lo cual es falso y que pinta de cuerpo entero a este personaje enviado de la OEM.

Trascendió además que otros medios de comunicación, han mostrado interés en contratar a quienes desde diciembre del año pasado se quedaron sin trabajo, sin embargo, cuando llaman al Sol de Durango para pedir referencias, ahí les dicen que son trabajadores problemáticos, lo que no les ha permitido contratarse con otras empresas de la comunicación para poder llevar un sustento a sus familias, lo que resulta inadmisible, pues parece que no conformes con violar la ley laboral de manera descarada, esa empresa también busca obstaculizar su futuro laboral, en un claro revanchismo a quien ha hecho publica esta injusticia que ya es del dominio público en Durango desde hace meses.

Propuestas de liquidación muy por debajo de lo que marca la ley, una falta de reconocimiento a los años de servicio prestados y mentir ante tribunales laborales, han sido una constante en este caso, al cual mañosamente, la representación legal de El Sol de Durango, ha buscado bajo argucias legales, alargar lo más que se pueda, en la idea de doblar a estos hombres y mujeres que lo único que piden es una liquidación justa y al parecer, nada los hará cambiar de opinión, lo que marcará un precedente en materia laboral en Durango que involucre a un medio de comunicación.

Al tiempo…

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...