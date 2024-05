¡Ya es oficial!… Gonzalo y Gina declinaron en participar en el debate del INE.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Finalmente se hizo oficial, la declinación tanto de Gonzalo Yañez como de Gina Campuzano al debate que convocó la junta local del INE en Durango para aspirantes al Senado, escenario que justamente adelantamos hace unos días en este mismo espacio, pues ya quedó claro que ni Aracely Frías, ni compañía, hicieron la chamba y dejaron en manos de los candidatos y de los partidos políticos, la decisión de acudir o no, por lo que el desenlace era por demás predecible.

Desde luego que quienes pegaron el grito en el cielo, tras la declinación de quienes encabezan la fórmula tanto de “Sigamos Haciendo Historia” como de “Fuerza y Corazón por México”, fueron los de Movimiento Ciudadano, lo cual es absolutamente entendible, pues la percepción es que Jorge Salum del Palacio va en tercer lugar y esta era la gran oportunidad de carearlo con los otros dos aspirantes, la que no pasará, pues ya no tiene ningún sentido relizar ese ejercicio del órgano electoral citado al haber un solo confirmado.

Se debe recordar que fue la Junta Local del INE, la que no blindó su propio debate, pues no permitió que participarán quienes van complementando la fórmula al Senado, dejando al margen a candidatas como Margarita Valdez como Gabriela Hernández López, quienes sí hubieran acudido a esa convocatoria, pues se sobreentiende que serían las más interesadas en acudir a un ejercicio semejante, lo que el multicitado órgano electoral no les permitió, por una evidente falta de capacidad.

Para colmo de males, en este proceso electoral tampoco habrá debate entre candidatos a las distintas diputaciones federales, pues tampoco se le vio ninguna iniciativa de organizarlo a la Junta Local del INE, como si esa elección no estuviera en juego el próximo domingo 2 de junio y que ese órgano electoral no la fuera a organizar, por lo que el Instituto Nacional Electoral en Durango, definitivamente no cumplirá con uno de sus principales cometidos que es, fomentar la participación ciudadana en la elección más grande de la historia y ese es un estigma con el que tendrá que cargar.

Al tiempo…

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...