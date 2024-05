El Debate de los debates

Es innegable el esfuerzo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para incentivar precisamente eso, “la participación ciudadana”, a través de los debates entre candidatas y candidatos a diputados locales. Los moderadores de la modalidad presencial en los primeros 6 distritos locales: Brenda Maurer, Lily Ortiz, Zujey Luna, Saharaí Acosta, Salvador Mercado y Marco Curiel, hicieron un gran trabajo, pero no se puede decir lo mismo de la totalidad de los candidatos. Hubo quienes mostraron serias dificultades incluso para leer, ni chanza dieron de emitir una opinión acerca de sus nulas propuestas; pudo deberse al nerviosismo que los agobió, pero no hay justificación para que hagan esos “papelones”, porque, déjeme decirle que algunos llegarán al Congreso por el mérito de la marca que los postula, aunque usted, no lo crea.

Estos ejercicios tienen alcances muy limitados. Más allá de los equipos partidistas, candidatos, analistas y medios de comunicación, es poca la gente que se interesa en ello. Es tanto el desprestigio de la política y de los que la ejercen, que la mayoría de los ciudadanos prefieren dedicar su tiempo a otras actividades, y eso, si es que se enteran de que va a haber debate. Ciertamente, si el IEPC no los hubiera organizado, el “círculo rojo” ya los estaría quemando con “leña verde”. A pesar de que hubo buenos “debatientes” entre las candidatas y los candidatos que demostraron preparación, conocimiento del procedimiento legislativo, y leyeron bien, difícilmente estos ejercicios tendrán influencia en las preferencias electorales, es decir, no modificarán de forma sustancial la intención del voto, por lo que vale la pena reflexionar, acerca de la necesidad de generar estrategias novedosas, que incentiven la participación ciudadana.

Si eso fue con los debates presenciales, ¡imagínese con los virtuales! De entrada, varios candidatos y candidatas no vieron viable invertirle tiempo a este ejercicio, y prefirieron destinarlo a visitar casa por casa al electorado. Al debate organizado para el séptimo distrito, asistieron únicamente dos personas, uno de ellos fue Tony Gaytán, ¡el moderador, hágame usted el favor! Desde luego, no fue posible realizarlo. Insisto, lo que hace el IEPC es valioso, sin embargo, la apatía social está por encima de su esfuerzo. En eso también contribuyen las cámaras empresariales, que aunque presentan formatos más dinámicos, lo hacen con un “matiz cargado” notoriamente, restándole credibilidad, e influyendo negativamente en algunos sectores de la sociedad, provocando además, severas críticas de la opinión pública.

Es probable que ni los debates entre las candidatas y el candidato presidencial, hagan la excepción, a menos de que en ellos ocurran hechos extraordinarios que sorprendan a la audiencia, y éstos sean capitalizados habilidosamente por los equipos favorecidos. Hay que recordar que aún queda el último ejercicio entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, y entre los temas a debatir, estará la Seguridad, que es el talón de Aquiles del Gobierno Federal, aunque para el oficialismo vamos camino a estar como en “Disneylandia” en esa materia, así como en Salud hemos superado a Dinamarca. En definitiva, es una coyuntura que puede aprovechar la oposición, para proponer algo verdaderamente viable a fin de revertir el escenario catastrófico que se vive en gran parte del país, pero, ¿qué tanto moverá las preferencias electorales? O mejor dicho, lo que a diario vemos en las encuestas, ¿son mediciones reales o percepciones inducidas?, paradójicamente, esto también es motivo de debate, así como el debate, de los debates.

Ambiente Político por Eduardo Serrano

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...