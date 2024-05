En lugar de andar organizando carreras atléticas… el IEPC debería organizar mejores debates.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Una vez que concluyeron los debates presenciales organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, iniciaron las ejercicios virtuales que serán del séptimo al distrito 15, sin embargo, desde el martes, se notó que dicha convocatoria, estaría muy lejos de las pretenciones de quienes integran el consejo general del IEPC, pues ya empiezan a verse señales de que quizá esta no fue la mejor idea, pues ha sido un común denominador, el que algunos candidatos y candidatas hayan decidido no asistir, principalmente por una cuestión de estrategia.

Se debe aclarar que hay distritos en donde sus habitantes, lo último que atienden son las plataformas digitales, de ahí que haya a quien no le resulte conveniente acudir a un debate virtual que el potencial electorado de esa zona limítrofe no seguirá, quizá sea por ello que Sandra Amaya, candidata de Morena y el Verde al 8vo distrito local, haya decidido optar por mejor irse a recorrer su distrito que para ella era mucho más redituable, electoralmente hablando, y hasta cierto punto, se entiende, pues al final está en su derecho de ir o no.

Es innegable que el esfuerzo que hace el IEPC es de destacar a diferencia del INE, de pretender organizar este tipo de ejercicios buscando fomentar una mayor participación ciudadana el día de las elecciones, aunque también está claro que hacer algunos debates presenciales y otros virtuales, no pareciera ser la mejor decisión, pues están sujetos a factures como: una cuestión técnica, que vayan todos los aspirantes y que el potencial electorado siga el ejercicio, lo que hasta este momento, no ha ocurrido y para muestra, los debates en los distritos 7 y 8 de esta semana.

También sería bueno que los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana pusieran en orden sus prioridades, pues es impensable que por un lado, estén fracasando en la organización de los debates virtuales y por otro, tengan el tiempo de ponerse a organizar carreras atléticas en pleno proceso electoral, para fomentar la participación ciudadana, lo que definitivamente está muy lejos de la realidad, pues está claro que esa no es una función de un órgano electoral y no hay que ser un erudito en la materia para saberlo.

Zapatero a tu zapato…

