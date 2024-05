Paty Jiménez supera a Primitivo Ríos… por el 04 federal.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

No es ningún secreto que en las elecciones del próximo domingo 2 de junio, estarán en juego para los duranguenses, no solo la Presidencia de la República, el Senado, la renovación del Congreso del Estado y claro, la decisión del electorado, de votar por nuestros cuatro legisladores federales de mayoría, sin embargo, hay un distrito que llama especialmente la atención, nos referimos al 04, el cual lo disputan una mujer que no vive de la política y un candidato que por ahora, luce ausente en estas campañas.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Patricia Jiménez, ha demostrado a lo largo de su trayectoria dentro de Acción Nacional que es capaz de ganar elecciones, lo cual basa en sus propuestas, trabajo en territorio, productividad en los cargos de elección popular que ha desempeñado y algo que le reconoce el electorado, que no vive de la política, pues es empresaria en la fabricación de muebles desde hace mucho tiempo y genera empleos, lo que no deja de representar una gran ventaja para ella de cara a la elección que se viene.

Quien representa los intereses de la coalición Sigamos Haciendo Historia, es el petista Primitivo Ríos Vázquez, el cual, para el común denominador, luce ausente de la contienda, con muy poca aparición en medios de comunicación tradicionales y hasta en plataformas digitales, en donde ha brillando por su ausencia, por lo que es de suponer que quizá su apuesta, es ir por el voto en cascada que genere Morena y sus aliados, lo que no deja de ser muy arriesgado, pues es una incógnita la forma en que votarán los duranguenses… No vaya a ser el diablo.

Claro que en esta contienda también está la Dra Martha Palencia a la cual parece que ha dejado sola Movimiento Ciudadano, pues no se le ve en spots, lonas o publicidad que le permita al electorado, saber que también está en la contienda y eso que es uno de los personajes en Durango más cercanos a Dante Delgado, afrenta que le podría costar caro a quienes le están haciendo vacío a la candidata y se están agandallando todo el espoteaje que tiene pactado ese partido en estas tierras.

Al tiempo…

