El manotazo que se viene de Dante Delgado en Durango…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

No es ningún secreto, la enorme cantidad de molestias que ha despertado al interior de Movimiento Ciudadano en Durango, la falta de equidad en el reparto de recursos y espacios de los candidatos de ese instituto político, mismos que en circulos cerrados, han manifestado su descontento de como un candidato a diputado local, tiene más spots que alguien que busca una Senaduría o alguna diputación federal, lo que al parecer, ya llegó a los oídos de Dante Delgado y manifestó su descontento.

Está claro quien tiene el control de MC en Durango, desde hace ya algún tiempo, es Martín Vivanco Lira quien además de ser candidato a una diputación local -por el 5o distrito-, también es el dirigente estatal, diputado federal suplente -en lugar de Jorge Álvarez Maynez- y según nos dicen, él también encabeza la lista de diputados locales por la vía plurinominal de Movimiento Ciudadano, lo que algunos y algunas, consideran demasiado poder en una sola persona.

Tras lo anterior, es inminente que Dante Delgado hará cambios en Durango, pase lo que pase en las elecciones del próximo 2 de junio, pues al parecer, la situación ya es insostenible y las inconformidades saltan a flor de piel, de ahí que se hable ya de personajes como el diputado federal -ex morenista- Omar Castañeda para el relevo, pues no es casualidad que no le hayan dado ninguna candidatura en este proceso electoral, lo que lo hace “elegible” para la decisión que tome el líder moral y político de MC.

Dicen que en cualquier área de la vida, los excesos son malos y este bien pudiera ser el caso de Movimiento Ciudadano en Durango, el cual desde hace tiempo, presume de una metamorfosis urgente, pero por extraño que parezca, esto no se ha dado y eso que ha habido argumentos de sobra para tomar una decisión semejante, quizá de ahí que Dante Delgado esté pensando en dar el manotazo en la mesa, una vez que hayan pasado las elecciones y con ello, concluir el proyecto de quien se apoderó política y financieramente de ese partido.

Al tiempo…

