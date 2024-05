¿David contra Goliat?: previa a la final de Champions League 2024

El próximo 1 de junio se disputará en el mítico estadio londinense de Wembley la final de la Champions League 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. En un partido de semejante nivel todo puede suceder, pero hacía temporadas que los aficionados al fútbol del viejo continente no se encontraban con un choque tan desigual para alzar La Orejona. Tanto a nivel de palmarés como de plantilla, los de la capital de España defienden la etiqueta de principal candidato ante el conjunto amarillo de la Bundesliga.

Según las apuestas de fútbol al máximo torneo europeo, son pocas las opciones que se brindan al conjunto alemán para dar la sorpresa, con un momio de +235 (fecha: 14.05.2024). Vienen de ganar al Atlético de Madrid y al PSG en eliminatorias previas, pero, aun así, el rol de favorito es para el rey de Europa, el conjunto de Carlo Ancelotti (-303). Por el lado blanco, sufrieron para vencer tanto a Manchester City como a Bayern de Múnich, dos recientes campeones, pero han logrado alcanzar una nueva final.

Plantilla de diferente valor

El fútbol ha demostrado en numerosas ocasiones que todo puede suceder, más aún en los 90 minutos que dura una final. Aun así, el valor de las plantillas de ambos finalistas es el más desigual de las últimas ediciones. Según el portal Transfermarkt, encargado de analizar el hipotético precio que tendrían los futbolistas en el mercado de fichajes, el Real Madrid estaría valorado en más de 1,100 millones de dólares. En cambio, el Borussia Dortmund se ubicaría en menos de la mitad, en torno a los 500 millones.

Es más, si tomamos a los tres futbolistas más valorados del conjunto blanco, suman más que todo el equipo germano. Jude Bellingham, ex de los del Signal Iduna Park, tiene un precio de más de 200 millones, mientras que Vinícius Júnior y Rodrygo Goes rondan los 180 y 120, respectivamente. A este trío de estrellas cabe sumarles otros jóvenes en trayectoria ascendente que no paran de crecer temporada tras temporada: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga o Éder Militão.

Por parte del Borussia Dortmund, ninguno de los futbolistas que dirige Edin Terzić supera los 45 millones de dólares de tasación. Están cerca Julian Brandt, Gregor Kobel y Donyell Malen, tres de las piezas más importantes de la plantilla, pero muy alejados del top mundial. Sí que es cierto que, igual que sucede en el equipo blanco, la apuesta por el talento emergente es firme, con jugadores destinados a hacerse un hueco en lo más alto como Karim Adeyemi, Ian Maatsen, Felix Nmecha o Jamie Bynoe-Gittens.

Un palmarés desequilibrado

Si ponemos el foco en el palmarés en la Champions League, la metáfora de David contra Goliat se acentúa todavía más. El equipo de Carlo Ancelotti es el que más veces en la historia se ha coronado vencedor de este torneo con catorce títulos. Las primeras fueron en blanco y negro (1956, 1957, 1958, 1959, 1960 y 1966), pero en el siglo XXI volvieron a liderar el fútbol europeo (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022). Si en esta edición vuelven a salir campeones, en diez añoshabrán levantado un total de seis Orejonas. Hito inédito.

Por parte de los amarillos, solamente tienen una copa del máximo torneo europeo en sus vitrinas, de 1997. Cerca estuvieron en el año 2013, con una generación liderada por Robert Lewandowski, pero cayeron ante el Bayern de Múnich en la gran final. Todavía siguen algunos protagonistas de ese partido, como Mats Hummels o Marco Reus. Aunque sería toda una gesta vencer al rey de Europa y romper con su hegemonía, a partido único todo puede suceder y este deporte ya ha protagonizado relatos inmborrables.

