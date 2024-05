Devotos del voto

Ambiente Político por Eduardo Serrano

A partir de las declaraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, en relación a la necesidad de construir una sola y fuerte oposición, que le haga frente en las urnas al poderío que representa Claudia Sheinbaum como candidata presidencial del oficialismo, el Ambiente Político se ha dado un sacudidón apocalíptico. Colosio Riojas, primero dejó entrever la posibilidad de que Jorge Álvarez Máynez debiera declinar en favor de Xóchitl Gálvez, luego, se vio obligado a matizar su declaración, seguramente porque a Dante Delgado le cayeron como latigazos en las “nachas” sus aseveraciones. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, vio la coyuntura, y no la dejó ir. Máynez ya le había dicho a Alito que renunciara a su candidatura plurinominal al Senado, pero el colmilludo priista le puso en charola de plata la decisión de que declinara por Xóchitl, al manifestar que no solo renunciaría a dicha candidatura, sino que también dejaría la dirigencia del tricolor.

Evidentemente, esto no es más que un show mediático, dado que, ni Alito, ni Máynez, van a renunciar a sus respectivas posiciones. Sin embargo, las reacciones entorno al fosfo candidato, están muy divididas. En su mayoría, los devotos de Máynez consideran que no tiene posibilidad alguna de llegar a ocupar la Silla Presidencial; para este sector, la negativa del candidato confirma que Movimiento Ciudadano es un “esquirol” de MORENA, que solo pretende dividir el voto opositor para facilitarle a la Cuarta Transformación su permanencia al frente de Palacio Nacional. Ciertamente, los ataques en contra de la candidata del “PRIAN”, se han agudizado por parte de MC, pero eso puede sonar muy lógico, ya que su objetivo es arrebatarle el segundo lugar en la contienda. Lo que ocurra en el tercer debate, confirmará el papel que en realidad están jugando Dante Delgado y compañía.

Como era de esperarse, la devoción al “voto útil”, comenzó a tomar urgencia en la coalición Fuerza y Corazón por México. Puede interpretarse que la diferencia porcentual entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es muy estrecha, pero no suficiente para derribar los sueños del segundo piso de la transformación. Si llegara a triunfar de nuevo la 4T, pero lo hiciera con un porcentaje mínimo, y sin lograr el “Plan C” en el Congreso de la Unión, los opositores al sistema confirmarían que el “Goliat” de Palacio Nacional no es invencible, aunque la resortera de Xóchitl, no haya sido del todo efectiva. Es por eso que Gálvez Ruiz, está obligada a irse con todo al tercer debate presidencial que habrá de celebrarse este domingo 19 de mayo, con toda la fuerza que seguramente le inyectarán en la marcha de la Marea Rosa ese mismo día por la mañana.

Estos dos elementos: la marcha de la Marea Rosa y el Debate, son las veladoras que tienen encendidas los devotos del voto útil que promueve la alianza PAN-PRI-PRD, y por la que tiembla el que despacha en Palacio Nacional, por la simple y sencilla razón, de que están hechas de la misma cera con la que él construyó su camino a la Presidencia de la República. No se pueden negar los logros del tabasqueño, pero tampoco se pueden ocultar sus errores y asignaturas pendientes. Entonces, el voto útil, en realidad, será un voto de castigo, tal como lo fue en 2018; puede llegar a ser un voto oculto, que dejará sentir sus efectos el 2 de junio, pero, ¿a quien castigará o premiará el devoto del voto?

