Siete días de grilla

Este domingo será crucial para la campaña presidencial en marcha, la “Marea Rosa” y el tercer debate presidencial marcarán el rumbo de la contienda. O se consolida Claudia Sheinbaum o la rebasa Xóchitl Gálvez.

Nada ha quedado del ridículo anuncio del Grupo Reforma de que “ya ganó Claudia, lo demás es mero trámite…”. Falso de toda falsedad el argumento comercial que trataron de meter con calzador los directivos del grupo periodístico.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez están absolutamente empatadas. Aunque no guste, tenemos que decir que por momentos X rebasa a la morenista, pero aun así, sigue estando la moneda en el aire.

Sheinbaum iba requete bien, exageradamente bien, hasta que empezaron a salir las linduras del actual gobierno, el saqueo a Segalmex, y lo que puede convertirse en el robo más cuantioso de la histoia, el de Rocío Nahle, que estiman en 130 mil millones de pesos.

La Estafa Maestra, que era el escándalo más sonoro del pasado priista con 7 mil millones, ha sido atropellada por la motoconformadora de Ignacio Ovalle y Rocío Nahle, que en conjunto desaparecieron unos 210 mil millones de pesos; ochenta mil Segalmex y 130 mil la candidata Nahle.

———————————

La “Marea Rosa” es un movimiento que nació en 2023 para exigir respeto al Instituto Nacional Electoral, pero este año, la variante será la presencia por invitación de Xóchitl Galvez y Santiago Taboada.

No obstante, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, advirtió a la panista que si participa en la marcha los gastos de la misma le serán contabilizados entre los gastos de campaña, algo ilógico, que sin embargo, aceptó X.

“No hay problema, respondió Xóchitl, pues si se trata de contabilizar, hay que empezar a aclarar cuánto costaron los dos o tres años de campaña de Claudia Sheinbaum, y aun así todavía me queda un colchón para prestarles…”, dijo la panista.

El tema es que, de pronto la personera presidencial en el INE, Tadei Zavala, olvidó el tema de la fiscalización o contabilización del gasto en la “Marea Rosa”, porque ya no dijo nada.

El asunto es que la marcha coincidirá en el Zócalo de la Ciudad de México con los maestros de la CNTE, que tomaron desde el martes la plancha capitalina para “protestar contra el gobierno” por incumplimiento de acuerdos, aunque se piensa que lo hicieron para estorbar a los rosas.

La marcha en Durango partirá del crucero de 20 de Noviembre y Cuauhtémoc a las 10:00 horas y el recorrido terminará en la Plaza Fundadores, contraesquina del Museo Francisco Villa.

Sobra suponer que los de la “Marea Rosa” se llevarán la asoleada del día, pues a las 10:00 horas ya calan gacho los rayos del sol, pero para muchos es preferible quemarse que admitir el pisoteo al INE.

———————————

Trascienden las cosas sobre la “Marea Rosa” al tiempo que se conoce del desmoronamiento de Movimiento Desahuciado en la Ciudad de México, donde sus cúpulas, visto que no llegarán lejos, declinaron por Taboada.

Los emecistas capitalinos entendieron que los vientos no soplan en su dirección y prefirieron darle utilidad al voto de sus seguidores pidiendo que sufraguen por Taboada y la coalición de PRI, PAN y PRD.

Jorge Álvarez Máynez, el lunes pasado propuso a Alejandro “Vandalito” Moreno declinar por Xóchitl si él renunciaba al Partido Revolucionario Institucional. “Alito” le agarró la palabra y se arremangó la camisa para aterrizar la declinación, pero el zacatecano Jorge se rajó como los meros hombres y por el contrario se pitorreó del campechano preguntandole “¿y tu nieve…?”.

Y fue más allá, pues no tuvo empacho en asegurar que el pedido de “Alito” era la más contundente aceptación de que “vamos ganando”, que MC está arriba de Xóchitl. Una locura absolutamente improbable, pues hasta las encuestas cuchareadas lo ubican en 5 ó 6 puntos de probabilidades de voto.

La cosa es que Álvarez Máynez quedó como un verdadero “palero” o peor aún, como un esquirol dispuesto a hacer lo que sea para echarle la mano a Claudia Sheinbaum, aunque en Morena empezaron a desesperarse, pues el zacatecano no pinta una gorda, no le está ayudando en lo más mínimo a la candidata morenista, por el contrario, piensan algunos ideólogos de Morena que Jorge le está estorbando a Claudia y que lo más saludable sería que se retire de la contienda ya, a la voz de ya, porque creen que no nada más no le está ayudando, sino que está perjudicando a los supirantes morenistas de todo el país.

———————————

Salvador García Soto, uno de los columnistas de mayor credibilidad en México impartió aquí esta mañana la charla denominada “Periodismo Secuestrado” en la que subrayó la persecución del gobierno hacia los medios.

Sin duda, un excelente ejercicio libertario en el que tras la plática, Salvador detalló las correrías de la Federación, en cuya “Mañanera” el presidente Andrés Manuel López Obrador suma 131 mil mentiras.

El evento, organizado por la Comisión de Derechos Humanos en Durango y diversos colectivos periodísticos transcurrió en el Museo de la Ciudad con una asistencia interesante.

El país está dividido, enfrentado y maltratado por la Federación, y en esas condiciones los mexicanos llegaremos a las urnas el primer domingo de junio.

Alguien mencionó que en los estados, Durango entre ellos, está pasando lo mismo, que por igual se está persiguiendo al gremio, sobre lo que García Soto se dijo sorprendido, pues él creía que Esteban Villegas era un gobernador diferente.

Los organizadores, obviamente, pasaron aceite, pues pretendían que el foro se erigiera en contra de las políticas federales.

Nacho Mendívil no la pasó bien, pues de la misma manera se puso nervioso cuando entre los inconformes dejaron entrever que acá está pasando lo mismo.

Estuvo el diputado Luis Enrique Benítez, quien en uso de la palabra aseguró que la Legislatura en el estado ha intentado regular los manejos publicitarios, pluralizándolos y repartiéndolos entre todos, chicos o grandes, pero no ha tenido el respaldo de los demás.

El gasto en publicidad, dijo el conferencista, es un gasto perfectamene delineado en nuestra legislación, aunque no se respeta, pero tiene justificación cuando los dineros que se reparten entre medios buscan preservar la libertad de expresión, base de las demás libertades. El gobierno está obligado a respaldar a los medios, chicos o grandes, y debe apoyarlos porque el día que termine la libre expresión empezarán a acabarse las demás libertades, insistió el columnista de El Universal.

———————————

Sí será izada la gigantesca bandera mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 19. El presidente Andrés Manuel López Obrador se desdijo y aseguró ayer que sí será utilizado nuestro lábaro patrio.

El jefe de la nación había encargado a la Guardia Nacional que se abstuviera de izar la bandera este domingo, como todos los días, en el Zócalo capitalino para “no engordarle el caldo” ni a la CNTE ni a la “Marea Rosa”.

Xochitl Gálvez, sin embargo, envió una carta urgente al mandatario exigiéndole que ordene el izamiento, porque la bandera no es suya, sino de todos los mexicanos.

La negativa estaba levantando ámpula a nivel nacional, pues cómo que no izarla, si se hace siempre porqué no ese día, máxime que el punto reunirá a miles si no es que millones de mexicanos.

La cuestión es que ayer el presidente se contradijo y pidió a la GN que ize el lábaro patrio no obstante los mentados riesgos de vandalismo que había pretextado en un momento dado.

Añadir que entre los ciudadanos de a pie se estaban organizando para buscar por ahí otra bandera para izarla con o sin el consentimiento presidencial, pero…el mandatario ya dobló las manos.

———————————

El hotel Best Western, que operó durante muchos años en la Plaza Vizcaya de 20 de Noviembre y Río de la Loza, con acceso también por la calle Ginés Vázquez del Mercado, de ayer en adelante es Hotel Gamma Durango.

El tradicional negocio de la familia Gamboa se anexa al grupo Gamma, que no es otro que el Grupo Posadas, líder en la rama hotelera nacional, y ese es el plus que adquirirá el Gamma Durango.

Esto es, mejoras en todos los sentidos para superar la calidad en la estancia de los huéspedes, además de reducción en precios, justo para una más cómoda estancia en Durango.

Subrayar que el Grupo Gamboa viene a sumarse a Gamma Durango, aunque ya opera con Holiday Inn y Mission Express Durango, de modo que los turistas tienen más y mejores opciones de hospedaje en nuestra capital.

Nuestro agradecimiento al Grupo Gamboa por haber escogido a Contacto Hoy y sus plataformas digitales para dar a conocer el importante avance anunciado el jueves pasado, gracias sobre todo al amigo José Gamboa Silva, para quien esperamos toda clase de éxitos en ese nuevo proyecto hotelero.

———————————

Los Alacranes de Durango llegan al partido de vuelta contra La Paz, precisamente en el Puerto de Ilusión, con un gol en contra. Los arácnidos están obligados a remontar para traerse todo.

El jueves los nuestros perdieron por la mínima que les fue clavado en un descuido de la sólida defensa verdiblanca.

Están abajo en el marcador, pero es por la mínima y sabido es que ése y otros marcadores como el 2-0 son tanteadores perfectamente superables, pero para lograrlo hay que dar el resto y jugar con nota, acatando una a una las indicaciones del vestidor.

Aprovechar el espacio para lamentar que Caliente de Durango están metidos en un bache prolongado en el que llevan varias palizas despiadadas de sus adversarios. Están recibiendo carrerajes pocas veces vistos, y eso es lo que preocupa a más de un aficionado, puesto que arrancó bien la novena local en la temporada y parecía desplegar banderas con buenos partidos, pero de pronto empezaron a morder el polvo, y como una maldición, ahora no pueden salir del conjuro o esas yerbas que suelen ocurrir.

———————————

La limpieza de canales y arroyos en la capital por parte de cuadrillas de Servicios Públicos municipales ha dejado en su primera semana 500 toneladas de basura recolectadas, así como 250 neumáticos retirados de arroyos como el Temazcal y el San Ignacio, aunque esto es positivo al poco tiempo lucirán igual pues volverán a aparecer diversos desechos ante la poca conciencia ciudadana.

Y es que el año pasado se recolectaron de abril a agosto 3 mil toneladas de desechos de estos espacios, así como 400 animales muertos en el periodo de junio y julio, lo cual es clara muestra de que la gente ignora este esfuerzo para prevenir inundaciones durante las lluvias, pues este 2024 la cosa al parecer estará igual.

Algunos habitantes, no todos, se les hace más facil tirar a canales y arroyos diversidad de basura, antes que buscar canales oficiales para desechar escombro, muebles viejos, llantas y animales muertos.

Es importante no arrojar a los cuerpos de agua este tipo de desechos, pues pueden formar tapones y bloquear el paso natural del agua en tiempos de lluvias, originandose las inundaciones, por lo que despues vienen las afectaciones y reclamos de vecinos, pero los daños viendolo friamente son provocados por ellos mismos.

No esta de más vigilar estas zonas, también el Arroyo Seco y la Acequia, pues es seguro que a días de la limpieza aparezca de nuevo gran cantidad de basura, que se denuncie a las personas detectadas arrojando escombro a canales, arroyos, lotes baldíos y áreas verdes, se les multe y se evite seguir contaminando y afectando el medio ambiente.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...