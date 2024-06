Regularán tanques de gas en negocios de comida ambulante

Deberán tener dictamen de PC para poder otorgarles permisos

Por: Martha Medina

Se regulará el uso de tanques de gas en el comercio que se encuentra en la vía pública, que deberá tener un dictamen de Protección Civil para poder otorgarles permisos, pues se trata de un tema de seguridad para los mismos comerciantes, señaló el regidor Humberto Santana, presidente de la Comisión de Actividades Económicas del Cabildo.

Agregó que se presentó una iniciativa para modificar el Reglamento de Actividades Económicas, para que todo el comercio en la vía pública, en todos lados, utilice un solo tanque de gas de 10 kilos para realizar su actividad, “de no ser así y si no traen previo el dictamen de Protección Civil no se podrá ejercer el permiso, es por eso, por el tema de seguridad”.

Recordó que “muchas de las veces tomamos muy a la ligera el tema del gas, cuando es vital, importantísimo, vieron el accidente que hubo entre semana, fue una pérdida, gracias a Dios no humana, pero sí de graves consecuencias”, para señalar que ante esta situación, como ya se había solicitado reformar el reglamento y se rechazó, pero se presentó de nuevo, legalmente regulado, se votó y pasó a la Comisión de Gobernación, que lo analizará antes de presentarlo ante el pleno.

En cuanto a los negocios que deberán aplicar estas disposiciones, una vez que se aprueben, el regidor puntualizó que se trata prácticamente del 85 al 90 por ciento de los establecimientos, pues recordó que la mayoría del comercio en la vía publica es de comida, “no todo es por gas, muchos utilizan carbón, anafres o comida fría, frutas, esas situaciones, pero la mayoría es de venta de comida”.

Consideró que no habrá resistencia para la aplicación de esta medida, porque se trata de una seguridad para los comercios y solamente se regulariza el reglamento, porque son cambios en función de su beneficio, de las personas que están en los puestos de trabajo.

Finalmente, indicó que se dialogará con los comerciantes y con sus líderes, para realizar una debida concientización sobre esta propuesta.

