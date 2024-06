Joven de 24 años fue encontrado muerto por su novio

Gómez Palacio, Dgo.

Un joven de 24 años de edad fue encontrado muerto por su pareja en un domicilio de la zona urbana del municipio de Gómez Palacio; la víctima había pasado varias horas en medio de una crisis emocional para la que, aparentemente, no aceptó ayuda.

El joven occiso es Bryan Alexander C. O., quien tenía su domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio de dicha demarcación, sitio en el que fue localizado por su pareja, un varón de 36 años.

De acuerdo a los testimonios recogidos por las autoridades, fue la dueña de los departamentos en los que vivía la víctima quien, durante la noche, alcanzó a escuchar el llanto del muchacho, por lo que se acercó a ofrecer ayuda.

El varón, sin embargo, no abrió la puerta; ella escuchó el llanto un rato más, pero dado que el muchacho no respondía a sus llamados, optó por no insistir.

La señora se quedó intranquila y, poco antes del amanecer, llamó de nuevo a la puerta de Bryan, pero no obtuvo respuesta; ante ello, decidió marcar por teléfono a su pareja, que arribó poco después.

Fue él recién llegado quien forzó el acceso al inmueble y encontró al muchacho inconsciente, por lo que llamaron al número de emergencias. Por desgracia, cuando llegaron los cuerpos de emergencia, el muchacho ya había muerto.

De la escena y los restos quedó a cargo el agente del Ministerio Público, que ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley.

