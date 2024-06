Aquí en Durango… el PRI y el PAN buscarán evitar hacerse el “harakiri”.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Las reveladoras estadísticas que arrojó aquí en Durango, la elección del 2 de junio, indudablemente que invitan a la reflexión, en torno a lo que se viene para los partidos políticos involucrados, tal es el caso de la sociedad que han construido, el PRI y el PAN y que les ayudó a blindar la capital del estado, pues no solamente ganaron los seis primeros distritos electorales, sino también el 04 federal y su fórmula al Senado fue la más votada, al menos hablando del municipio de Durango, a partir de lo cual, pueden construir muchas cosas de cara al futuro, menos darse el lujo de romper esa alianza.

La aritmética no miente, cuando establece que el partido más votado de las últimas elecciones en Durango, fue Morena, con más de 285 mil sufragios (sin contar lo que sumaron el Verde y el PT), mientras que juntos: Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el PRD, sumaron 308 mil votos, de ahí la teoría de que yendo por separado, definitivamente no les alcanzaría, claro si se toma como referencia, la elección de este año que tuvo como distintivo, que estuvo en juego la Presidencia de la República, lo que no es un tema menor, pues ese factor no existirá el próximo año.

Personajes como Jorge Romero quien aspira a relevar en el cargo a Marko Cortés, ha gritado a las cuatro vientos que el PAN debería separarse del PRI, pues los costos han sido muy altos para una marca que hoy en día, se ha consolidado como la segunda fuerza política del país y el principal partido opositor, sin embargo, hay entidades en donde dicha unión de fuerzas sí ha dado frutos y ese es el caso de Durango, solo basta recordar las elecciones del 2022 y como convirtieron a la capital en una isla electoral que contuvo el nuevo tsunami que sí alcanzó al resto del país.

Por lo anterior, resulta trasencental para esa causa que Ernesto Alanis Herrera y Mario Salazar Madera, platiquen sobre la viabilidad de continuar con esa alianza aquí a pesar de lo que se convenga en lo nacional, claro bajo la venia del jefe político estatal y lo que opine el primer panista del estado, los cuales ayudaron a construir un triunfo sin precedentes hace dos años y a los que las dirigencias nacionales, deberían consultarles antes de tomar una decisión que bien podría provocar acuerdos estatales por encima de los nacionales, siendo esa la única manera de blindar lo que se viene.

Al tiempo…

