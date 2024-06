Ponerle fin a la reelección… cambiaría el escenario político en Durango rumbo al 2025.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya adelantó cuales serán las reformas prioritarias dentro de su sexenio, para lo cual, ya le pidió a los legisladores federales que junto con ella triunfaron en las urnas el pasado 2 de junio, que ya vayan analizando la viabilidad de reformar la Ley de Pensiones, el Poder Judicial, crear la Pensión para mujeres de 60 a 64 años, la Beca Universal para Educación Básica y ponerle fin a la reelección de alcaldes y legisladores, lo que de aprobarse, traería repercusiones inmediatas rumbo al 2025, incluso en Durango.

Este miércoles durante la realización del programa “La Cámara Húngara” que se transmite a través de plataformas digitales en Durango, quien esto escribe, habló de la trascendencia de esa reforma que echaría por la borda, los planes de reelección de varios alcaldes en Durango que buscan repetir en ese puesto de elección popular el próximo año, lo que obligaría a los partidos políticos que los postularon a pensar en un plan B, con todo lo que ello implique, pues habría poco tiempo para posicionar a otros cuadros que en su mayoría, llegarían como emergentes.

Se debe precisar que la nueva legislatura federal entrará en funciones a partir de septiembre de este año, por lo que tendrá todo ese mes para aprobar esas reformas de la nueva Presidenta de México, lo que de llegar a ocurrir, valorando en que fecha se publique en el Diario Oficial, irremediablemente que alcanzaría las elección a alcaldes en aquellas entidades en donde se disputen esos puestos de elección popular, tal es el caso de Durango que arrancaría su proceso electoral a partir de noviembre de este año.

Por lo anterior, habrá que seguir muy de cerca como se plantea este tema en la Cámara de Diputados a partir de septiembre, pues como ya se expuso, las implicaciones en Durango serían casi casi inmediatas, pues no es ningún secreto que hay quienes tienen planes de reelección y que esta determinación constitucional, estaría echando por la borda esas proyecciones y que bien pudiera terminar favoreciendo a quienes incluso en este momento, no están en planes de buscar esas alcaldías de sus municipios, pero que deberán entrarle al quite, si ese fuera el caso.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...