EL PRD aún vale 20 mil votos en Durango…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Una vez que se confirmó que el Partido de la Revolución Democrática perdió su registro tanto en lo nacional como en lo local, luego de las elecciones del pasado 2 de junio, es un hecho que ese instituto político, ya no podra hacer uso de esa marca en el 2025, año en el que se renovarán las 39 alcaldías en Durango, sin embargo, aún cabe la posibilidad de que el PRD, sí vaya con el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional, pues los tres formaron la coalición Fuerza y Corazón por Durango, por lo que bien vale la pena analizar el porque es de interés del PRI y del PAN, mantener esa alianza con el sol azteca al menos aquí.

Se debe precisar que el PRD, sumó en la elección del pasado 2 de junio, un total de 20 mil 832 sufragios, mucha de esa votación, gracias a la candidatura de David Ramos Zepeda en el distrito 14 local, con 3 mil 984 votos; mientras que el distrito 9, con cabecera en Mapimí, les dio 3 mil 197 votos, lo que no dejan de ser dos zonas limítrofes en la entidad, en donde el perredismo aún tiene su capital político que seguramente el PAN y el PRI, buscarían capitalizar y sumar llegado el momento.

De igual manera no se puede soslayar que solo aquí en la capital, el Partido de la Revolución Democrática obtuvo 5 mil 596 sufragios, poniendo su granito de arena y colaborando en la sonada victoria que obtuvieron en los seis primeros distritos locales, los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Durango y que quizá, una candidatura más al PRD, les hubiera dado los votos que se requerían para salvar el registro, lo que al final claro está que no se dio y que hoy pagan un alto precio por no haber demandado más posiciones en las negociaciones dentro de esa coalición.

Otro elemento que no está demás analizar, es el hecho de que el PRD, preside cinco alcaldías aún en Durango, tales como: Guadalupe Victoria, con David Ramos Zepeda; Nancy Vázquez Luna, en Nombre de Dios; María Amaya Parra, en Rodeo; José Luis Covarrubias, en Hidalgo y; en Coneto de Comonfort, Gerino Morales, mismos que seguramente tienen aspiraciones reeleccionistas y que si la coalición los aprueba, lo más seguro es que vayan abanderando esa causa, siendo los activos con mayor competitividad en esos municipios, por lo que el sol azteca aún tiene mucho por dar aquí en Durango, por inverosímil que ello pudiera parecer.

