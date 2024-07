Buscan crecimiento ordenado de la ciudad

Permitirá terminar con invasiones y cuidar el medio ambiente

Por: Martha Medina

El Plan Municipal de Desarrollo será un legado para la ciudad de Durango, que permitirá definir un crecimiento ordenado en desarrollo urbano y vivienda, terminará con las invasiones y permitirá cuidar el medio ambiente, dijo el alcalde capitalino Toño Ochoa, durante la presentación de la convocatoria para que los ciudadanos validen las acciones a realizar.

En rueda de prensa, destacó la importancia de este plan que fue elaborado a través de mesas de trabajo que se realizaron durante 5 meses, con el que se le dará a la ciudad un ordenamiento, un impulso al desarrollo urbano, vivienda y obras de infraestructura.

Recordó que, previamente, Durango participó en un concurso donde estuvieron los más de 2 mil municipios del país “y fuimos de los privilegiados, ganamos el concurso, agradecemos a ONU Hábitat y al Infonavit por la tarea de hacer este certamen”, dijo, al recordar que después se realizó una consulta para ver cómo integrar este plan, que será un documento fundamental para el desarrollo de la ciudad en todos sentidos.

Agregó que viene una consulta pública de validación de la propuesta del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el cual “es un verdadero legado de este gobierno municipal a la ciudad; de aquí en adelante las invasiones no existirán, vamos a tener claro a dónde va el desarrollo habitacional de la ciudad, por que hay servicios, agua suficiente, para no batallar en hacer fraccionamientos donde no hay agua”, añadió.

Este plan pone a Durango a la vanguardia de grandes ciudades, pues le dará oportunidad de crecer, puntualizó el alcalde, al recordar que son cerca de 700 mil duranguenses que habitan en esta capital, por lo que se requieren herramientas para enfrentar un desarrollo armónico, empático con el medio ambiente y resolver también temas de movilidad, pues se requiere avanzar en este renglón.

Posteriormente, resaltó el tema de la vivienda en esta ciudad, al señalar que es una necesidad que se busca atender, darle a los duranguenses opciones para resolver la situación de más de 30 mil personas que viven en hacinamiento.

A través del Inmuvi se atiende este tema, pues no sólo se trata de ofrecer bienes en el tema de tinacos, mortero, cemento, sino que es un organismo de desarrollo social para dar respuesta a la necesidad de vivienda, en un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...